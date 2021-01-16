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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила на ближайшие два года использовать на ЧМ и Олимпиадах песню «Катюша» вместо гимна РФ.
По решению Спортивного арбитражного суда, до середины декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира спортсменам из России запрещено использовать флаг и гимн РФ. В комитете спортсменов ОКР выступили с предложением на это время на указанных соревнованиях использовать вместо гимна песню «Катюша».
Об этом заявила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.
«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на „Катюше“. Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России», — цитирует слова Великой ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что на предстоящих чемпионатах мира спортсменам из России предложено выступать под флагом национальных федераций, а в качестве гимна используются гимны международных федераций.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование по делу о манипуляции с допинг-пробами 298 российских спортсменов. Эксперты выявили манипуляции с пробами 145 человек. В июле 2019 года эксперты WADA заявили о нарушениях в 150 допинг-пробах 43 российских атлетов. В общей сложности под подозрения попали 298 спортсменов из России.
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Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде «Катюшу» вместо гимна
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила на ближайшие два года использовать на ЧМ и Олимпиадах песню «Катюша» вместо гимна РФ.
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