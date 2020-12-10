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Пытка холодом: отчим выгнал маленьких детей на мороз из-за куска колбасы

По инф. Российской газеты   
10 Декабря 2020 г.
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Жителя деревни Первомайка Пермского края обвиняют в жестоком обращении с детьми своей сожительницы.

Пытка холодом: отчим выгнал маленьких детей на мороз из-за куска колбасы

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 28-летний мужчина и его 24-летняя сожительница употребляли спиртные напитки. четырехлетний сын женщины незаметно для взрослых взял со стола кусок колбасы и съел.

Заметив пропажу, отчим выгнал его со своим двухлетним братом без верхней одежды на улицу. Соседи заметили замерзших ребят и отвели их к матери. Увидев их в квартире, отчим избил старшего ребенка и снова выгнал обоих детей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили замерзающих детей. Младший ребенок с признаками переохлаждения средней степени тяжести был доставлен в больницу, а старший помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении их отчима возбуждено уголовное дело.

Жестокость по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. И чаще всего она встречается там, где люди имеют нездоровую психику. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества. И оттуда эти дети, наверняка, выйдут (и уже выходят) подобные своим «воспитателям», «жизненным наставникам», если не хуже. Это большая проблема общества и не замечать ее невозможно. А вот к чему это в итоге приводит:

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