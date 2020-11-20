Письмо Бетховена продали на аукционе за 275 тысяч долларов!

В США с аукциона продано письмо великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена за 275 тысяч долларов (230 тысяч евро).

Организаторы торгов были приятно удивлены, поскольку рассчитывали получить за эту реликвию всего 60 тысяч долларов.

Столь большая сумма стала неожиданностью потому, цитирует агентство DPA сотрудницу аукционного дома Сандру Паломино, что вещи Бетховена редко выставляются на продажу и, как правило, не вызывают чрезмерного интереса у публики. Но в данном случае, продолжила Сандра, письмо, видимо, привлекло к себе внимание профессионалов, поскольку в нем выдающийся композитор пишет конкретно о своих музыкальных произведениях.

В адресованном некому господину фон Бауману послании, написанном от руки, Бетховен просит вернуть ему ноты клавира для трио и обещает через несколько дней прислать ему обратно эти ноты вместе с сонатой для скрипки.

По данным из Heritage Auctions, письмо приобрела некая пианистка, пожелавшая сохранить инкогнито. Известно, что для нее этот пожелтевший и слегка помятый листок бумаги значит очень много, ведь Бетховен в детстве был для нее «неким приютом». Кстати, два года назад она приобрела локон волос композитора. Письмо она намерена передать в дар музыкальной школе в Нью-Йорке, в которой училась.

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