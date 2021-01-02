ПФР решил уведомлять жителей России о размере будущей пенсии

С этого года россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере будущей пенсии.

Рассылку будет делать Пенсионный фонд автоматически через портал госуслуг раз в три года.

Уведомления будут содержать информацию о том, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, а также когда и как можно будет начать ее получать. Все параметры, необходимые для расчета данных, будут указаны.

«Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — отметил статс-секретарь Андрей Пудов.

Как относиться к этой инициативе? Да скорее положительно, ведь если человек будет заранее осведомлен о размере будущей пенсии, он будет еще в силах как-то скорректировать ее размер, а не разводить руками, когда сделать будет уже ничего нельзя. Инструментов для увеличения размера будущей пенсии не так много, но они есть. Напомним, с 2015 года в нашей стране действует новая пенсионная формула, по которой рассчитываются пенсии всех россиян. Система построена так, что получаешь ты минимум или максимум, зависит только от тебя самого. Вот несколько полезных советов о том, как увеличить свою будущую пенсию. Устройтесь на работу с белой зарплатой, старайтесь дольше работать официально, участвуйте в добровольных пенсионных программах и контролируйте состояние своего счета.

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По инф. rosbalt.ru

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