ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

ПФР решил уведомлять жителей России о размере будущей пенсии
По инф. rosbalt.ru   
02 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

С этого года россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере будущей пенсии.

ПФР решил уведомлять жителей России о размере будущей пенсии

Рассылку будет делать Пенсионный фонд автоматически через портал госуслуг раз в три года.

Уведомления будут содержать информацию о том, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, а также когда и как можно будет начать ее получать. Все параметры, необходимые для расчета данных, будут указаны.

«Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — отметил статс-секретарь Андрей Пудов.

Как относиться к этой инициативе? Да скорее положительно, ведь если человек будет заранее осведомлен о размере будущей пенсии, он будет еще в силах как-то скорректировать ее размер, а не разводить руками, когда сделать будет уже ничего нельзя. Инструментов для увеличения размера будущей пенсии не так много, но они есть. Напомним, с 2015 года в нашей стране действует новая пенсионная формула, по которой рассчитываются пенсии всех россиян. Система построена так, что получаешь ты минимум или максимум, зависит только от тебя самого. Вот несколько полезных советов о том, как увеличить свою будущую пенсию. Устройтесь на работу с белой зарплатой, старайтесь дольше работать официально, участвуйте в добровольных пенсионных программах и контролируйте состояние своего счета.

Еще о наших с вами пенсиях:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 