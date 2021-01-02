ПФР решил уведомлять жителей России о размере будущей пенсии

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
С этого года россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере будущей пенсии.
Рассылку будет делать Пенсионный фонд автоматически через портал госуслуг раз в три года.
Уведомления будут содержать информацию о том, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, а также когда и как можно будет начать ее получать. Все параметры, необходимые для расчета данных, будут указаны.
«Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — отметил статс-секретарь Андрей Пудов.
Как относиться к этой инициативе? Да скорее положительно, ведь если человек будет заранее осведомлен о размере будущей пенсии, он будет еще в силах как-то скорректировать ее размер, а не разводить руками, когда сделать будет уже ничего нельзя. Инструментов для увеличения размера будущей пенсии не так много, но они есть. Напомним, с 2015 года в нашей стране действует новая пенсионная формула, по которой рассчитываются пенсии всех россиян. Система построена так, что получаешь ты минимум или максимум, зависит только от тебя самого. Вот несколько полезных советов о том, как увеличить свою будущую пенсию. Устройтесь на работу с белой зарплатой, старайтесь дольше работать официально, участвуйте в добровольных пенсионных программах и контролируйте состояние своего счета.
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.
Если вас интересуют такие замечательные собаки, как лайки, то точно стоит посетить канал «Григорий Насыров Лаечники Урала», который базируется на видеохостинге YouTube. Здесь, как следует из визитки, размещены рассказы об охоте, интервью, архивные фото и видео, обзор испытаний и выставок лаек.
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим заглянуть "в будущее"...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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