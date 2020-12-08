Только 7% россиян не планируют работать после выхода на пенсию

Как собираетесь жить после того, как выйдете на пенсию? Выяснилось, что каждый пятый предпенсионер продолжит работать, а еще 70 — не исключают такого развития событий. И только семь процентов россиян не планируют это делать.
Чаще всего о работе на пенсии говорят горожане, проживающие в населенных пунктах с 500-950 тысячами жителей (29 процентов) или в Москве и Санкт-Петербурге (26 процентов). Не выходить на работу обычно в планах сельчан (таких 11 процентов). «Не знают точно (выйдут ли на работу после пенсии — прим. ред. „РГ“) — ведь это будет зависеть от обстоятельств — 70 процентов россиян», — сказано в сообщении ВЦИОМ.
Почти половина (45 процентов) граждан убеждена, что пожилой человек волен сам решать, работать ему или нет. Однако есть и те, кто считает, что пенсионеры занимают места молодых. Таких среди опрошенных — восемь процентов. А около четверти (23 процента) респондентов сочувствует работающим пенсионерам.
Зачем они работают, риторически поинтересовались социологи. И получили ожидаемый ответ: потому что размер пенсий недостаточен (74 процента). На втором месте — желание помочь детям и внукам (56). А на третьем — боязнь одиночества. Интересно на работе 19 процентам россиян-пенсионерам. А 16 процентов ходит туда по привычке.
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