Петербуржцы записали песню о раздельном сборе мусора

Петербургские музыканты вместе с участниками «Чистых игр» записали песню и сняли клип о раздельном сборе мусора и волонтерских уборках.

Вокалистами выступили Вова Гусев и Женя Любич, которые и ранее посещали мероприятия экологического проекта «Чистые игры».

По сюжету мужчина встречает в гипермаркете девушку, которая заботится об окружающей среде, и влюбляется в нее. Хороший пример вдохновляет молодого человека измениться. Он начинает сортировать отходы и участвовать в коллективных уборках.

«Посыл довольно простой — „мы сами себе оставляем природу“. Хорошо, когда тебя, как героя клипа, подталкивает к добрым делам влюбленность. Но для большинства из нас это должен быть осознанный выбор, смена привычек, которая может даваться трудно. К счастью, если ты не один, это заряжает и вдохновляет», — отметили организаторы проекта «Чистые игры».

Как рассказала Женя Любич, песня стала поводом высказаться на тему экологии, но при этом подойти к вопросу творчески.

Да, сделать мир чуточку лучше мы с вами можем сами. Ведь так не сложно сортировать мусор, пользоваться многоразовой упаковкой, самостоятельно утилизовать органические отходы.

А вот несколько полезных заголовков об этом:

По инф. rosbalt.ru

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