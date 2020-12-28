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Петербуржцы теперь могут вызвать врача на дом по номеру «122»
По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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В Петербурге справочная служба, работающая по короткому номеру «122» стала принимать от граждан звонки по вызову врача на дом от пациентов с коронавирусной инфекцией.

Петербуржцы теперь могут вызвать врача на дом по номеру «122»

Как сообщают операторы проекта, звонки принимаются круглосуточно. То есть, если пациент с COVID-19, обратиться в справочную службу ночью, то его звонок утром передадут в поликлинику. Если звонок поступит днем, то его передадут в реальном времени.

Причем, оператор не будет ничего пересказывать врачу. Еще во время общения с пациентом оператор заполнит карточку с указанием симптомов и адреса проживания человека, а данные будут переданы автоматически.

Справочная служба «122» появилась в Петербурге весной. Изначально здесь сообщали гражданам о режиме работы транспорта в период жестких коронавирусных ограничений, разъясняли, как можно связаться с волонтерами или где пройти тестирование на COVID-19.

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