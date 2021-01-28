Петербуржцы смогут направить маткапитал на реконструкцию садового дома

Региональный маткапитал, который выдается в Петербурге при рождении третьего ребенка, можно будет направить на реконструкцию садового дома. Соответствующий законопроект на пленарном заседании в Мариинском дворце в первом чтении рассмотрели депутаты городского парламента.

«Дачный отдых — одна из самых распространенных форм досуга и оздоровления в Петербурге и Ленобласти, — объяснил спикер парламента Вячеслав Макаров. — Логично разрешить улучшать условия загородного отдыха».

Депутат Ирина Иванова предложила внести в законопроект формулировку «капитальный ремонт» садового дома, однако председатель постоянной комиссии по соцполитике ЗакСобрания Елена Киселева объяснила, что в законопроекте идет речь именно о пристройке к даче — например, веранде.

«Садовый дом — это временное, а не капитальное строение, он никак не регистрируется. И чтобы потратить на него деньги, не нужно регистрировать объект как жилое здание. На наш взгляд, это девальвирует саму идею законопроекта — не так много многодетных семей у нас имеют загородные дома, объекты капстроительства», — отметила Киселева.

На реконструкцию садового дома можно потратить все средства маткапитала или же определенную его долю. Компенсировать траты будут по факту по предоставлению чеков и других подтверждающих документов.

Напомним, средства материнского капитала в Петербурге — почти 166 тысяч рублей — сейчас можно расходовать на улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка для садоводства и строительство дачного дома, образование, высокотехнологичную медпомощь и реабилитацию для ребенка. Также средства можно тратить на приобретение путевок с родителями в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, покупку автомобиля, а также товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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По инф. rosbalt.ru

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