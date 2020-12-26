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Петербуржцев призвали не выезжать из города из-за коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова рекомендовала не приезжать в город и не выезжать из него из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Петербуржцев призвали не выезжать из города из-за коронавируса

По ее словам, система здравоохранения испытывает очень большую нагрузку, однако официально «закрывать» город не планируют.

«По возможности жителям города следует не выезжать. Почему были введены ограничительные мероприятия? Чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора», — сказала она в эфире Телеканала «78».

Тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что коек для госпитализации пациентов с коронавирусом на сегодняшний день хватает. В среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%, этого хватит по меньшей мере до Нового года.

В ближайшее время новые места развернут временный госпиталь в «Ленэкспо», НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33.

  • Напомним, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3 тыс. 752 новых случая заражения. Однако из отчетов координационного совета по коронавирусу на сайте Смольного следует, что заболеваемость в Петербурге значительно выше официальной.

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