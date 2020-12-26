Петербуржцев призвали не выезжать из города из-за коронавируса

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова рекомендовала не приезжать в город и не выезжать из него из-за сложной ситуации с коронавирусом.

По ее словам, система здравоохранения испытывает очень большую нагрузку, однако официально «закрывать» город не планируют.

«По возможности жителям города следует не выезжать. Почему были введены ограничительные мероприятия? Чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора», — сказала она в эфире Телеканала «78».

Тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что коек для госпитализации пациентов с коронавирусом на сегодняшний день хватает. В среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%, этого хватит по меньшей мере до Нового года.

В ближайшее время новые места развернут временный госпиталь в «Ленэкспо», НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3 тыс. 752 новых случая заражения. Однако из отчетов координационного совета по коронавирусу на сайте Смольного следует, что заболеваемость в Петербурге значительно выше официальной.

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По инф. rosbalt.ru

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