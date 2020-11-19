Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие

27 ноября больнице Святого Георгия — одному из старейших лечебных заведений Северной столицы — исполняется 150 лет.

Как такового праздника не будет: многопрофильный стационар уже восьмой месяц работает по инфекционному профилю, принимая пациентов с коронавирусом. Именно эта больница стала первой в городе, перепрофилированной под лечение COVID-19 в марте этого года, когда еще не было известно, как лучше бороться с новым вирусом.

История больницы восходит к 1870 году, когда под покровительством цесаревны Марии Федоровны (позже — императрицы, супруги Александра III) была основана больница первой в городе общины сестер милосердия — во имя Святого Георгия.

Больница располагалась на Выборгской стороне города, имела хирургический и терапевтический бараки, амбулаторию, аптеку и Институт физиотерапии — так тогда называли гидролечебницу. В больнице работали такие выдающиеся врачи как Боткин, Поленов, Ушинский, Отт, Раухфус, здесь внедрялись все медицинские новинки того времени.

После Октябрьской революции больнице было присвоено имя Карла Маркса, а школу сестер милосердия при ней преобразовали в медицинское училище. Больница не прекращала оказывать помощь и в годы блокады: врачам приходилось оперировать при свете коптилок, а самым распространенным недугом стала алиментарная дистрофия.

В 1985 году больница переехала в новый огромный корпус на Северном проспекте, где работает и поныне, став первым в Петербурге взрослым стационаром, для которого было построено новое здание.

Больнице вернули историческое имя. В ней — также первой была построена собственная небольшая церковь. На базе стационара, зачастую впервые в городе и в стране, стали массово внедряться новые технологии. В стационаре открылись центры — диабетической стопы и бариатрической хирургии.

Переход на работу в «красной зоне» потребовал реконструкции помещений, строительства санпропускника, организации безопасной логистики как для пациентов, так и для персонала.

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