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Петербург: волонтеров хотят научить — как инвалидам помогать
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» запускает образовательную программу «Школа волонтеров» и приглашает принять в ней участие всех желающих.

В Петербурге открывается «Школа волонтеров» для сопровождения людей с инвалидностью

13 февраля стартует двухмесячный курс, в рамках которого пройдут лекции и обучающие занятия по основам инклюзивного добровольчества. Пришедшие на обучение смогут получить знания, нужные для организации волонтерского сопровождения, в том числе во время выездов на природу, коммуникации с людьми с физическими и ментальными особенностями. Также участников курса ждут тренинги по решению сложных ситуаций, развитию организаторских качеств, личной уверенности и эффективности.

«Волонтеры в жизни ГАООРДИ так или иначе присутствовали всегда, — говорит руководитель организационного отдела и работы с волонтерским корпусом ГАООРДИ Анастасия Пилькевич, — Но системно работать с волонтерским корпусом мы начали не очень давно — последние пару лет. В этом году мы запускам большую образовательную программу для волонтеров и планируем в дальнейшем проводить такие наборы и обучение регулярно. Принять участие в „Школе волонтеров“ могут все желающие, вне зависимости от возраста, квалификации и образования. Нам нравится идея о том, что волонтером может стать любой, желающий помогать в меру своих сил и интересов. В своей работе мы часто привлекаем в качестве волонтеров разных специалистов — от фотографов и преподавателей до программистов».

  • Из-за эпидемиологических ограничений, обучение частично пройдет в удаленном формате. Однако помимо дистанционных занятий запланированы интересные тренинги и практические встречи на двух основных площадках Школы волонтеров: в центральном офисе ГАООРДИ (пр. Обуховской Обороны, 199) и в Мастерских ГАООРДИ (Новая Охта, ул. Корнея Чуковского, 3 к. 2).

По инф. rosbalt.ru

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