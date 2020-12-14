Песков заявил, что Путин живет в Ново-Огареве, а не в личном бункере

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о том, что Владимир Путин всю пандемию живет в отдельном бункере, откуда дает чиновникам распоряжения. По его словам, глава государства всё это время живет в отдельной резиденции в Ново-Огареве и иногда выезжает в Кремль и в командировки.

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему — но все-таки летает в командировки», — пояснил он в эфире федерального телевидения (цитата по ТАСС).

Песков также заявил, что от поездки в Коммунарку весной Путина пытались отговорить, однако тот предпочел увидеть всё своими глазами. В тот момент, по его словам, уже появилось понимание, что коронавирус «приходит не на одну, не на две недели, что это требует чрезвычайной мобилизации всего и вся».

Через несколько месяцев выезды главы государства стали организовывать на лучшем уровне, «а тогда это все делалось на живую нитку».

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По инф. sobesednik.ru

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