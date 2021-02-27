Песик Бориса Джонсона испортил ценные вещи в резиденции

Борис Джонсон воззвал «Эй, кто-нибудь!», дабы пристрелить его собаку по имени Дилин после того, как проживающий в загородной резиденции Чекерс хулиганистый пес сжевал бесценную книгу Джека Рассела и прогрыз мебель.

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Эта очередная выходка «друга человека» обернулась главе правительства в счет с четырехзначными цифрами. А помимо этого неуемный Дилин грыз ножки стульев, а во время важной встречи Джонсона, касающейся вопросов международной политики, справлял нужду прямиком на ковер.

Восстановление содеянных псом разрушений обошлись премьер-министру в одну тысячу фунтов стерлингов, выложенных из собственного кармана. Также недавно в газетах появилась заметка, утверждающая, что во время встречи Джонсона со своими коллегами Дилин пролез у премьер-министра под ногами «с какой-то старой книгой в зубах.» Свидетель этой картины рассказывал позднее, что премьер-министр закричал: «Ради Бога! Я получу очередной счет за починку! Кто-нибудь, пожалуйста, застрелите этого (дальше следует нецензурное слово) пса! «. Правда, нашелся «адвокат», который попытался загладить инцидент, заверив, что премьер-министр, он же хозяин собаки, на самом деле не пошел бы на столь жестокую меру.

Керри Саймондс, невеста Бориса Джонсона, активистка движения за права животных, в свое время спасла Дилина, которого она нашла в Уэльсе в приюте для бездомных собак и которого стала брать с собой повсюду во время предвыборной кампании 2019 года. Однако и тут не обошлось без неприятностей и собачьих шалостей, пугавших окружение Джонсона.

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