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Первыми после пандемии откроются цирки в Сочи и Петербурге

По инф. portal-kultura.ru   
28 Августа 2020 г.
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Росгосцирк приготовил соскучившимся зрителям 12 новых программ. Сейчас артисты готовят сразу несколько новых программ и репетируют полюбившиеся шоу прошлых сезонов.

Росгосцирк приготовил соскучившимся зрителям 12 новых программ

Как рассказал главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, также публике будут представлены новые коллективы — их будет четыре.

Он сообщил, что первым в России после снятия ограничений откроется цирк в Сочи — там 12 сентября покажут премьеру программы «Девочка и слон» Полины Стружковой по мотивам повести Куприна. Правда, премьера будет закрытой, уточнил режиссер.

А 12 ноября в Петербургском Цирке на Фонтанке покажут новую программу Олега Глушкова «Маленький принц». В Росгосцирке уточнили, что в этом сезоне будут представлены 12 программ, чего раньше никогда не было.

В частности, в начале декабря состоится премьера еще одной новой программы — акробатического шоу Максима Дубенко, правда, с его названием создатели пока не определились. Обо всех новых программах Квятковский сказал, что это будут «не классические дивертисменты, а новые цирковые спектакли на манеже, с сюжетом и оригинальным драматургическим решением».

По инф. portal-kultura.ru

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