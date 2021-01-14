В Москве школьники вернутся за парты 18 января

Школьники Москвы с 18 января возобновят учебу в обычном формате, объявил мэр города Сергей Собянин. Чтобы ученики могли добираться до школ, им разблокируют льготные проездные.

«Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал Собянин.

Несмотря на замедление заболеваемости в новогодние праздники, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, отметил мэр. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек – столько же, сколько и накануне праздников.

Собянин призвал школы максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Как и в первом полугодии, если хотя бы один ученик заражается коронавирусом, весь его класс должен будет перейти на дистанционную учебу.

Рекомендации по домашнему режиму для лиц 65+, о переводе на удаленку до 30% персонала и прочие ограничения остаются в силе до 21 января.

По данным на 13 января, в Москве зарегистрировали 4 320 новых случаев инфекции за сутки, госпитализировали 1 694 человека. Скончались 76 пациентов, выздоровели 6 870.

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Polit.ru

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