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В Москве школьники вернутся за парты 18 января

По инф. polit.ru   
14 Января 2021 г.
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Школьники Москвы с 18 января возобновят учебу в обычном формате, объявил мэр города Сергей Собянин. Чтобы ученики могли добираться до школ, им разблокируют льготные проездные.

Московские школьники вернутся в классы с 18 января

«Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал Собянин.

Несмотря на замедление заболеваемости в новогодние праздники, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, отметил мэр. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек – столько же, сколько и накануне праздников.

Собянин призвал школы максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Как и в первом полугодии, если хотя бы один ученик заражается коронавирусом, весь его класс должен будет перейти на дистанционную учебу.

Рекомендации по домашнему режиму для лиц 65+, о переводе на удаленку до 30% персонала и прочие ограничения остаются в силе до 21 января.

По данным на 13 января, в Москве зарегистрировали 4 320 новых случаев инфекции за сутки, госпитализировали 1 694 человека. Скончались 76 пациентов, выздоровели 6 870.

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