Пенсия подождет: работники тюрем будут служить на пять лет дольше

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Пенсия подождет: работники тюрем будут служить на пять лет дольше

По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Сотрудникам ФСИН позволили выходить на пенсию на пять лет позже. Сенаторы одобрили закон, повышающий предельный возраст пребывания на службе для сотрудников службы исполнения наказаний.

Пенсия подождет: работники тюрем будут служить на пять лет дольше

Документ был ранее принят Госдумой. Он увеличивает на пять лет предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе (УИС) для сотрудников рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего сставов.

  • Предельный возраст пребывания на службе для сотрудников, имеющих специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, составит 65 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание полковника внутренней службы, — 60 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы либо замещающих должность среднего начальствующего состава, — 55 лет. Для сотрудников, имеющих иное специальное звание, — 50 лет.

Читайте также:

Также установлено, что для сотрудника УИС, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или научной организации федерального органа уголовно-исполнительной системы, предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет.

В правительстве РФ ранее поясняли, что закон позволит сохранить на службе более 13 тыс. человек из высококвалифицированного личного состава УИС, устранить дефицит кадров, исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 