Пенсия подождет: работники тюрем будут служить на пять лет дольше

Сотрудникам ФСИН позволили выходить на пенсию на пять лет позже. Сенаторы одобрили закон, повышающий предельный возраст пребывания на службе для сотрудников службы исполнения наказаний.

Документ был ранее принят Госдумой. Он увеличивает на пять лет предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе (УИС) для сотрудников рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего сставов.

Предельный возраст пребывания на службе для сотрудников, имеющих специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, составит 65 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание полковника внутренней службы, — 60 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы либо замещающих должность среднего начальствующего состава, — 55 лет. Для сотрудников, имеющих иное специальное звание, — 50 лет.

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Также установлено, что для сотрудника УИС, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или научной организации федерального органа уголовно-исполнительной системы, предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет.

В правительстве РФ ранее поясняли, что закон позволит сохранить на службе более 13 тыс. человек из высококвалифицированного личного состава УИС, устранить дефицит кадров, исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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