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Пенсионерка отсудила у кальянной компенсацию за шум

По инф. Российской газеты   
03 Декабря 2020 г.
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В Калининградской области суд взыскал с владельца кальянной компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки.

Пенсионерка отсудила у кальянной компенсацию за шум

Пенсионерка живет на втором этаже в многоквартирном доме в центре Калининграда. На первом этаже дома долгое время работала кальянная. Причем вентиляционные установки смонтировали на уровне окон квартиры пожилой женщины. Оборудование круглосуточно шумело и вибрировало, мешая калининградке спать и отдыхать.

Суд установил, что вентиляция была смонтирована с нарушениями требований санитарного законодательства. В ходе рассмотрения дела ответчик демонтировал шумное оборудование. Более того, кальянная на первом этаже работать перестала.

Кроме того, суд признал, что предприниматель причинил пенсионерке физические и моральные страдания. Во-первых, из-за шума, во-вторых, из-за продуктов курения кальянов, которые проникали в квартиру пенсионерки. Поэтому суд взыскал с ответчика в пользу пожилой женщины компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей. Также бизнесмен оплатит судебные расходы — 6 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

Еще о нелегких путях в поиске справедливости:

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