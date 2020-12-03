Пенсионерка отсудила у кальянной компенсацию за шум

В Калининградской области суд взыскал с владельца кальянной компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки.
Пенсионерка живет на втором этаже в многоквартирном доме в центре Калининграда. На первом этаже дома долгое время работала кальянная. Причем вентиляционные установки смонтировали на уровне окон квартиры пожилой женщины. Оборудование круглосуточно шумело и вибрировало, мешая калининградке спать и отдыхать.
Суд установил, что вентиляция была смонтирована с нарушениями требований санитарного законодательства. В ходе рассмотрения дела ответчик демонтировал шумное оборудование. Более того, кальянная на первом этаже работать перестала.
Кроме того, суд признал, что предприниматель причинил пенсионерке физические и моральные страдания. Во-первых, из-за шума, во-вторых, из-за продуктов курения кальянов, которые проникали в квартиру пенсионерки. Поэтому суд взыскал с ответчика в пользу пожилой женщины компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей. Также бизнесмен оплатит судебные расходы — 6 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
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