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Пенсионерка из Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха. Сурово!

По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля.

Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха

Женщина по имени Анчан была признана виновной по 29 пунктам обвинения. В соответствии с законом об оскорблении монарха в Таиланде, любому, кто «порочит, оскорбляет или угрожает королю, королеве, наследнику или регенту», грозит от трех до 15 лет по каждому обвинению.

По данным группы Thai Lawyers for Human Rights, женщину, которой исполнилось 60 лет, обвинили в размещении аудиоклипов в Facebook и YouTube с комментариями, критикующими монархию.

Первоначально ей был объявлен приговор в 87 лет тюремного заключения, но затем срок сократили вдвое, поскольку она признала себя виновной. Анчан сказала местным СМИ, что сделала это, когда ее дело было передано в уголовный суд, надеясь, что он проявит снисходительность. По ее словам, она поделилась в соцсетях только аудиозаписью, а не комментировала ее.

Эксперты ООН и правозащитные группы раскритиковали закон о оскорблении тайского монарха, указав на его широкие критерии диффамации и суровые приговоры. Любой гражданин Таиланда может подать жалобу на другое лицо в соответствии с законом.

Закон об оскорблении представителей власти, как мы видим, есть не только в России, Беларуси, но и даже в далеком Таиланде. И наказание за такое "преступление" куда строже. Вот что мы писали об этом на нашем сайте:

А с этого года должны начать штрафовать и чиновников, оскорбляющих людей (и это очень справедливо, согласитесь):

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