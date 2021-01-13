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Пенсионерам-северянам продлили льготы по проезду к месту отдыха
По инф. Парламентской газеты   
13 Января 2021 г.
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До конца 2021 года будут действовать связанные с пандемией правила компенсации расходов на проезд к месту отпуска граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такое постановление правительства вступает в силу 13 января.

Согласно законодательству, работники севера и их несовершеннолетние дети получают компенсации затрат на проезд к месту отдыха и обратно раз в два года. Эти выплаты сгорают, если человек не воспользовался ими в срок. Из-за пандемии коронавируса это ограничение временно сняли до конца 2020 года, так как многим людям пришлось отложить поездку. Постановление, вступающее в силу 13 января, продлевает срок выплаты компенсаций ещё на год. Люди, которые не успели воспользоваться льготой, смогут бесплатно поехать в отпуск до декабря 2021 года.

Кроме того, установлено, что дети работника, которым в 2020 или 2021 годах исполнилось либо исполнится 18 лет, сохраняют право на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха соответственно в 2021 и в 2022 годах.

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По инф. Парламентской газеты

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