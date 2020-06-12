Пенсионерам дали рассрочки на погашение просроченных долгов

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении рассрочек на погашение просроченных долгов для пенсионеров и малого бизнеса.
Мера вводится на период пандемии коронавирусной инфекции и предусматривает «исполнительные каникулы» по аналогии с арендными, налоговыми и кредитными. В Госдуме убеждены, что это поможет восстановиться в условиях кризиса предприятиям малого и среднего бизнеса, а также поддержит пенсионеров.
При этом отсрочку на уплату просроченных долгов получат только те предприятия, которые наиболее пострадали в период пандемии, то есть работают в отраслях, которые решило подержать государство.
Что касается пенсионеров, то для предоставления отсрочки придется доказать, что их доход составляет не более двух прожиточных минимумов.
Для этой же категории устанавливается мораторий на действия судебных приставов-исполнителей. Они не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество, при этом закон дает право накладывать дополнительные ограничения на имущество должников.
Предприниматели смогут погасить долги в течение одного года, но при этом их сумма не должна превышать 15 млн рублей.
Пенсионеры получат право на рассрочку сроком до двух лет и в пределах 1 млн рублей.
О масштабной закредитованности россиян всем известно. И пенсионеры не являются здесь исключением, они тоже попадают в подобные финансовые отношения. Где-то действительно деньги пожилым гражданам очень были нужны – сложились определенные обстоятельства, а иногда на получение помощи от кредитных структур толкает элементарное неумение планировать свои расходы и жить в соответствии с получаемыми средствами. Так или иначе, порой выкрутиться из ситуации без кредита ну никак невозможно. А вот рассчитаться с ними сейчас, во время столь сложного экономического положения, могут не все.
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