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Пенсионерам дали рассрочки на погашение просроченных долгов
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2020 г.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении рассрочек на погашение просроченных долгов для пенсионеров и малого бизнеса.

Предпринимателям и пенсионерам предоставили рассрочки на погашение просроченных долгов

Мера вводится на период пандемии коронавирусной инфекции и предусматривает «исполнительные каникулы» по аналогии с арендными, налоговыми и кредитными. В Госдуме убеждены, что это поможет восстановиться в условиях кризиса предприятиям малого и среднего бизнеса, а также поддержит пенсионеров.

При этом отсрочку на уплату просроченных долгов получат только те предприятия, которые наиболее пострадали в период пандемии, то есть работают в отраслях, которые решило подержать государство.

  • Что касается пенсионеров, то для предоставления отсрочки придется доказать, что их доход составляет не более двух прожиточных минимумов.

Для этой же категории устанавливается мораторий на действия судебных приставов-исполнителей. Они не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество, при этом закон дает право накладывать дополнительные ограничения на имущество должников.

Предприниматели смогут погасить долги в течение одного года, но при этом их сумма не должна превышать 15 млн рублей.

  • Пенсионеры получат право на рассрочку сроком до двух лет и в пределах 1 млн рублей.
О масштабной закредитованности россиян всем известно. И пенсионеры не являются здесь исключением, они тоже попадают в подобные финансовые отношения. Где-то действительно деньги пожилым гражданам очень были нужны – сложились определенные обстоятельства, а иногда на получение помощи от кредитных структур толкает элементарное неумение планировать свои расходы и жить в соответствии с получаемыми средствами. Так или иначе, порой  выкрутиться из ситуации без кредита ну никак невозможно. А вот рассчитаться с ними сейчас, во время столь сложного экономического положения, могут не все.
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По инф. rosbalt.ru

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