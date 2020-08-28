Пассажирам транспорта в Петербурге покажут советские фильмы

Пассажирам петербургских автобусов, троллейбусов и трамваев начали показывать фрагменты из старых кинофильмов, в которых действие происходит в общественном транспорте Ленинграда.
Мини-кинофестиваль начался 27 августа и продлится до 5 сентября. Проект посвящен Дню российского кино.
Как сообщают в комитете по транспорту, цель акции - повысить интерес горожан и гостей Петербурга к классике ленинградского кинематографа, а также привить уважение к общественному транспорту.
Диапазон фильмов, отрывки из которых показывают пассажирам на медиакомплексах, довольно широк - от "Дамы с собачкой" Иосифа Хейфица до "Блокады" Михаила Ершова. Их объединяет то, что действие во фрагментах связано с общественным транспортом северной столицы.
- Кстати, биографии популярных актеров связаны с общественным транспортом нашего города, - отмечают в комитете по транспорту. - Так, звезда детских и юношеских фильмов 1950-60-х годов Виктор Перевалов (он, в частности, известен по роли Иванушки в "Марье-искуснице") до поступления в театральный институт работал шофером автобуса.
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