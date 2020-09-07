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Парадные залы Большого дворца в Петергофе откроются для посетителей
По инф. Российской газеты   
07 Сентября 2020 г.
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13 сентября Петергоф отметит 315-летие с момента первого письменного свидетельства - именно в этот день в 1705 году Петр I упомянул будущую столицу фонтанов в своем походном журнале.

В честь этой даты - правда, на день раньше, 12 сентября - в музее-заповеднике торжественно запустят фонтаны, откроют после карантина Большой Петергофский дворец и покажут восстановленный памятник первому российскому императору.

Памятные мероприятия начнутся в парке Александрия, где перед посетителями предстанет отреставрированный монумент Петру I, изготовленный во Франции в 1841 году и последние 75 лет хранившийся в фондах музея. Затем в Нижнем парке дадут устроят фейерверк, после которого состоится торжественный пуск Большого каскада и фонтана "Самсон", а на аллеях парка весь день будет раздаваться живая классическая музыка.

Главным подарком для публики станет открытие парадных залов Большого дворца и музеев "Церковный корпус" и "Особая кладовая", которые из-за эпидемии коронавируса были недоступны для посещения в течение полугода.

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