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Отменен приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. Дело направлено на пересмотр, уточнил адвокат Сергей Слесарев.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. В 2019 году его обвинили в коррупции в связи с незаконном освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева, а в 2020 году — в причастности к беспорядкам в селе Кой-Таш и в Бишкеке в августе 2019-го. Суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Имущество Атамбаева было конфисковано, его лишили государственных званий и наград.

Однако 5 октября текущего года в Киргизии начались акции протеста после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Сооронбай Жээнбеков, занимавший пост главы государства, подписал указ об отставке правительства и объявил режим чрезвычайного положения в столице. После этого он заявил об уходе в отставку, и. о. президента страны стал новый премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента страны должны пройти 10 января 2021 года.

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