ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
«Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо. Скорая два дня не ехала»
2020-05-21-01-21-44
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Освобождение» Юрия Озерова отреставрировали и покажут по Первому каналу

По инф. portal-kultura.ru   
17 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

На телевидении впервые после полной цифровой реставрации покажут киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение». Показ пройдет с 22 по 24 июня.

«Освобождение» Юрия Озерова отреставрировали и покажут по Первому каналу

Премьера отреставрированной саги прошла в День Победы на официальном YouTube-канале киностудии «Мосфильм». Картину опубликовали с новым качеством изображения и звука. Реставрационные работы длились более полугода силами специалистов киноконцерна за счет его собственных средств.

«22 июня 2020 гoда – 79-я гoдoвщина начала вoйны (День памяти и скoрби), а 24 июня 1945 гoда на Краснoй плoщади прoшел первый Парад Пoбеды. В этoм гoду парад в честь 75-летия Великoй Пoбеды сoстoится также 24 июня – в Мoскве и мнoгих других гoрoдах», – рассказали в пресс-службе.

Как рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, киноэпопея смотрится очень современно, хотя фильмы снимались более полувека назад, когда качество пленки и оборудования было совсем другим.

Где посмотреть в Интернете?

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 