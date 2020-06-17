«Освобождение» Юрия Озерова отреставрировали и покажут по Первому каналу

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Премьера отреставрированной саги прошла в День Победы на официальном YouTube-канале киностудии «Мосфильм». Картину опубликовали с новым качеством изображения и звука. Реставрационные работы длились более полугода силами специалистов киноконцерна за счет его собственных средств.
«22 июня 2020 гoда – 79-я гoдoвщина начала вoйны (День памяти и скoрби), а 24 июня 1945 гoда на Краснoй плoщади прoшел первый Парад Пoбеды. В этoм гoду парад в честь 75-летия Великoй Пoбеды сoстoится также 24 июня – в Мoскве и мнoгих других гoрoдах», – рассказали в пресс-службе.
Как рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, киноэпопея смотрится очень современно, хотя фильмы снимались более полувека назад, когда качество пленки и оборудования было совсем другим.
В Пензе озвучили обвинительное заключение по делу о массовой драке с цыганами, которая произошла в селе Чемодановка. Напомним, этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс хочет чипировать людей и заявил, что чипирование предполагается в программе развития московского искусственного интеллекта.
"Через тонкую стену, отделяющую ее от соседей, доктор Анжела Кирилова начала слышать грубый кашель, ассоциируемый с Covid-19, где-то в мае. Это вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что несколькими неделями ранее ее соседи слышали такой же кашель из ее комнаты, - пишет The New York Times. - Доктор Кирилова, работающая в коронавирусной больнице, говорит, что пыталась предупредить одинокого мужчину и молодую семью, с которыми она делит 4-комнатную квартиру, предлагая им надевать маски на кухне. "Они сказали: "Нам все равно, мы будем делать то, что хотим", - рассказывает она, пожимая плечами.
Участники разработки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Конституции РФ, народные депутаты созыва 1990—1993 годов, общественные деятели, а также члены Конституционного клуба выступили против поправок в Конституцию РФ.
Процедуру оформления статуса носителя русского языка упростили для граждан Белоруссии и Украины. Теперь вместо полноценного собеседования они должны лишь кратко поговорить с комиссией в момент подачи заявления.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» у грузовика отказали тормоза, и он протаранил пять автомобилей, которые ехали перед ним на одной полосе. Два человека погибли, семеро получили ранения. (Жизнь наша непредсказуема, увы. Кто бы мог подумать, что на трассе случится такая страшная авария из-за отказавших тормозов. - прим. МГ.)
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью рассказал, что всегда удивляется, когда звёзды шоу-бизнеса начинают рассказывать о том, как им тяжело, особенно в период самоизоляции. По его словам, он очень хорошо знает, что такое «жить от получки до получки».
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