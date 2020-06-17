«Освобождение» Юрия Озерова отреставрировали и покажут по Первому каналу

На телевидении впервые после полной цифровой реставрации покажут киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение». Показ пройдет с 22 по 24 июня.

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Премьера отреставрированной саги прошла в День Победы на официальном YouTube-канале киностудии «Мосфильм». Картину опубликовали с новым качеством изображения и звука. Реставрационные работы длились более полугода силами специалистов киноконцерна за счет его собственных средств.

«22 июня 2020 гoда – 79-я гoдoвщина начала вoйны (День памяти и скoрби), а 24 июня 1945 гoда на Краснoй плoщади прoшел первый Парад Пoбеды. В этoм гoду парад в честь 75-летия Великoй Пoбеды сoстoится также 24 июня – в Мoскве и мнoгих других гoрoдах», – рассказали в пресс-службе.

Как рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, киноэпопея смотрится очень современно, хотя фильмы снимались более полувека назад, когда качество пленки и оборудования было совсем другим.

Где посмотреть в Интернете?

Освобождение. Фильм 1-й. Огненная дуга https://youtu.be/GZlzMhfx2hQ

Освобождение. Фильм 2-й. Прорыв https://youtu.be/j0t5CHhsuaM

Освобождение. Фильм 3-й. Направление главного удара https://youtu.be/Glz5ZJLEPgY

Освобождение. Фильм 4-й. Битва за Берлин https://youtu.be/MEfxAE6dTDU

По инф. portal-kultura.ru

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