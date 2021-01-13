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Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата
По инф. Российской газеты   
13 Января 2021 г.
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Большинство граждан ЕС готовы меньше пользоваться воздушным транспортом и потреблять мяса, чтобы внести вклад в дело спасения климата, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата

Около 74 процентов среди 27 тысяч участников опроса в 27 странах Евросоюза подтвердили, что согласны меньше летать, когда это станет вновь возможным, для улучшения экологии, 43 процента готовы делать это «иногда», а 31 процент — «время от времени». Авиационный сектор критикуют клиенты и регуляторы за высокий уровень загрязнения атмосферы, пишет Reuters.

В исследовании, проведенном в октябре–ноябре 2020 года, говорится, что 66 процентов респондентов меньше потребляют мяса, чтобы предотвратить климатические изменения, а 13 процентов — допускают, что в будущем перейдут на подобную диету.

Климат в мире меняется, и климатические ЧС - это, увы, то, с чем нам действительно придется сталкиваться ежегодно на протяжении многих лет. Паводки, масштабное таяние льдов, горящие леса, мощные ураганы, засухи - с этим уже пришлось столкнуться многим странам. А дальше, скорее всего, только хуже будет. Говорить о том, что здесь виноваты богатые люди, наверное, несколько неправильно, ведь такой результат во многом дает в целом развитие цивилизации и потребительство. И вот здесь начинать нужно с себя. Перед тем, как купить какую-то вещь, нужно задаться вопросом - а точно ли она нужна? А перед тем, как выкинуть, подумать - а можно ли ее еще как-то использовать?

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