Операторы связи не смогут больше сами менять тарифы абонентам и подключать им платные услуги

Порой бывает, что оператор мобильной связи выставляет счет за месяц, в два раза превышающий оплату по тарифу. А потом выясняется, что тариф вам поменяли, да еще и платные сервисы подключили. Знакомо?

Роспотребнадзор намерен усложнить операторам связи возможность подключения платных услуг без согласия абонента.

Проект такого постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия документа абонент сможет подключить новые услуги только своими активными действиями — отправкой смс или исходящим вызовом. Весь этот процесс оператор должен будет детализировать в отчёте об оказанных услугах.

Судебная практика на стороне потребителя

Сотовая связь за последние 20 лет стала неотъемлемой частью жизни, сделав её комфортнее и значительно мобильнее. Омрачают же наше высокотехнологичное бытие лишь неуёмные аппетиты операторов, обновляющих свои тарифы и, соответственно, повышая цены на услуги в одностороннем порядке чаще, чем нам того хотелось бы. При этом законы как бы не нарушаются. Но это с одной стороны…

Дело в том, что при изменении тарифа сотовики опираются на правила оказания услуг телефонной связи, утверждённые постановлением Правительства от 9 декабря 2014 года. Эти правила обязывают оператора извещать абонента об изменении тарифных планов не позднее чем за 10 дней до этого. В то же время, согласно статье 44 закона о связи, операторы оказывают услуги на основании договоров, заключённых с абонентами. В них, как правило, и прописывается норма о том, что оператор сам может изменять тариф, в том числе и в сторону повышения стоимости.

Оспорить такую норму сложно, но, как показывает судебная практика, можно. Илья Рейзер, адвокат и руководитель проекта «Народный адвокат» по ЮВАО Москвы, отмечает, что при обращении абонента с жалобой в Роспотребнадзор, как правило, последние в рассматриваемом случае заводят дело об административном правонарушении. При последующем рассмотрении жалобы в судебном порядке суды, часто ссылаются на нормы Гражданского кодекса (ГК РФ). В частности, на недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

«В статье 310 ГК РФ содержится запрет на односторонний отказ от выполнения обязательств или одностороннее изменение условий договора. В соответствии пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон. Таким образом, действия операторов сотовой связи прямо противоречат существующему законодательству Российской Федерации, а шансы выиграть дело у абонента достаточно высоки», — приводится мнение эксперта на сайте Гарант.ру.

По мнению Ильи Рейзера, указание сотовыми операторами в договоре с абонентами возможности одностороннего изменения существующей тарифной политики открыто нарушает действующее российское законодательство.

В качестве наглядного примера он приводит дело гражданина Х, обратившегося в сентябре 2013 года в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении его прав при оказании услуг ОАО «Мегафон». Жаловался абонент на то, что сотовый оператор в одностороннем порядке увеличил стоимость услуг по тарифному плану ISIC ЛАЙТ. В результате разбирательств суд встал на сторону клиента и в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 июня 2014 года по делу №А56-13250/2014 был сделан вывод о том, что сотовые операторы не имеют права изменять существующие тарифы в одностороннем порядке.

Московский адвокат Кристина Колесник в качестве положительного примера судебной практики приводит дело гражданина П против Мегафона. Судебные тяжбы длились с 2012 по сентябрь 2016 года. «Вынося решение о штрафе Мегафона, суды всех инстанций ссылались на пункт 2 статьи 438 Гражданского кодекса о том, что молчание абонента не является безоговорочным согласием с односторонним изменением условий договора, в данном случае о повышении тарифа», — цитирует юриста Гарант.ру.

Оператор, докажи свою правоту

Как видим, здравый смысл и судебная практика показывают, что главное — это все же не уведомление абонента об изменении тарифа, а его активное согласие, которым молчание никак не может трактоваться. В Роспотребнадзоре эту норму решено зафиксировать в правовом поле. К тому же и повод имеется: старые правила предоставления услуг связи попадают под «регуляторную гильотину» и утрачивают силу с 1 сентября 2021 года.

Предложенный проект правительственного постановления предлагает закрепить не право оператора связи, а обязанность своевременно доводить до абонента необходимую и достоверную информацию по оказанию услуг в соответствии с договором.

В ведомстве считают, что это позволит потребителю своевременно ознакомиться с необходимой информацией об услугах связи. «Поскольку последний в первую очередь войдёт в личный кабинет, прочитает короткое текстовое сообщение, направленное на его абонентское устройство, осуществит звонок в информационно-справочную службу, нежели ознакомится с подобной информацией на официальном сайте оператора связи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает при рассмотрении дел о подключении платных услуг без согласия потребителя возложить бремя доказывания на оператора связи. (Сейчас, как мы знаем, абонент должен доказывать, что услуги ему были подключены без его ведома.) В случае принятия постановления абонент сможет подключить новые услуги только активными действиями — отправкой смс, исходящим вызовом или отправкой USSD-команды (сервис коротких сообщений). Все эти действия оператор должен будет отразить в детализации об оказанных услугах. Закрепляется, что детализация счёта должна быть для абонента бесплатной.

Роспотребнадзор также предлагает разграничить понятия «тарифа» и «тарифного плана», то есть цены на отдельную услугу и совокупность таких услуг по определённой цене. Сейчас операторы злоупотребляют своим правом на одностороннее изменение тарифов — например, прикрываясь изменением тарифа, меняют сразу тарифный план (порядок, сроки и систему оплаты, набор услуг и т. д.) без согласия абонента. При этом предлагается исключить из тарифного плана дополнительные услуги, чтобы оператор не мог в одностороннем порядке менять их цену и условия предоставления.

Инициатива Роспотребнадзора направлена на защиту граждан, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Принятие документа позволит избежать ситуации, когда абонент не понимает, почему у него расходы на сеть не те, которые он планировал. Потому что не у всех высокая правовая культура и не все чётко отслеживают и понимают механизмы ценообразования», — уточнил депутат. Он добавил, что предложенные поправки в правила предоставления услуг связи добавят комфортности во взаимоотношениях сотовых операторов и абонентов.

Что делать абоненту, чтобы не переплачивать

Если абонент не желает смириться с повышением стоимости услуг без его ведома, эксперты советуют сначала позвонить в службу поддержки сотового оператора и сообщить о нежелании менять тариф. Возможно, оператор предложит устраивающую всех альтернативу.

Если оператор заупрямится, следует отправить письмо в двух экземплярах в головной офис компании по почте или отнести заявление самостоятельно. В письме необходимо указать о несогласии с повышением тарифа, пояснив, что изменение стоимости услуг связи произошло не в интересах потребителя и ущемляет его права.

Следует также упомянуть о желании сохранить прежнюю стоимость тарифа или перевести на новый тарифный план с сохранением всех условий прежнего.

По инф. Парламентской газеты

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