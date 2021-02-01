ООН призывает Азербайджан и Армению к скорейшему освобождению пленных

Эксперты ООН по правам человека призывают к скорейшему освобождению пленных в ходе недавнего Нагорно-карабахского конфликта, а также возвращению тел погибших семьям для их захоронения. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Эксперты считают, что нераскрытие информации о судьбе и местонахождении пропавших без вести и отказ передать останки погибших могут быть приравнены к насильственному исчезновению.

Кроме того, эксперты УВКЧП ООН обеспокоены сообщениями о том, что пленные подвергаются внесудебным убийствам, насильственным исчезновениям, пыткам и другим видам жестокого обращения.

«Никакие исключительные обстоятельства — будь то состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение — не могут служить оправданием пыток и насильственных исчезновений», — заявили они.

Эксперты также призвали власти Азербайджана и Армении провести «тщательное, оперативное, независимое и беспристрастное расследование утверждений о серьезных нарушениях прав человека, совершенных во время и после конфликта, с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности и обеспечить возмещение ущерба жертвам».

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Напомним заголовки из нашей хроники Нагорно-карабахского конфликта:



По инф. rosbalt.ru

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