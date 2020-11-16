Видео: Жители Карабаха жгут свои дома, чтобы «не достались Азербайджану»

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах люди жгут магазины и другие постройки, чтобы «не сдавать их азербайджанцам». Также продолжается эвакуация местных жителей, а на территорию Армении перебрасывают военную технику.
«Это была непоколебимая вершина, которую мы никогда бы не отдали… инфраструктуру, дороги, огромные горы, пастбища, рудники», — отметил житель Карабаха.
Армения обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Азербайджану достанутся юг Карабаха и Шуши. Тем временем Россия ввела в спорный регион миротворческие войска.
По факту армяне оказываются полностью зависимы от России. Учитывая, что именно она теперь, де-факто отвечает за их безопасность, Армению можно будет, в случае реализации подписанного соглашения, назвать российским эксклавом на Кавказе. Кремль, как он явно и хотел, повышает свое влияние в регионе и, вдобавок, избавляется от неприятного российской правящей верхушке армянского премьера Никола Пашиняна.
На смену ему, наверняка, придет кто-нибудь из дружественных Владимиру Путину представителей «карабахского клана». Наверняка новые-старые власти начнут готовить Армению к реваншу в далеком будущем, впрочем, скорее всего, столь же успешно, как они готовили ее к обороне предыдущие два с лишним десятилетия.
Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.
Мир постоянно меняется. Уходят в небытие целые исторические эпохи, возникает новая реальность. Неизменным остаётся главное: музыка. Какие бы стили ни входили в моду, всё созданное светлым человеческим гением остаётся, ведь в музыке воплощена живая человеческая душа.
По миру, в пределах государства, города или населенного пункта поменьше осуществляются разного вида перевозки. Например, существует доставка продуктов из супермаркетов, еды из ресторанов, одежды из интернет-магазинов, техники и медпрепаратов со складов и т.д. Много необходимых материалов перевозится специальными компаниями для строительных и промышленных нужд. Один из видов груза, который ждут строители и производственники – разные железобетонные изделия.
Министерство внутренних дел России подготовило проект цифровой трансформации — ведомство хочет использовать искусственный интеллект для поиска серийных убийц и подозреваемых по биоматериалам с места преступления.
В Болгарии археологи расшифровали 1800-летнюю надпись, которая, по сути, оказалась признанием римского императора Септимия Севера и его сына Каракаллы в получении крупной взятки от жителей города Никополь-эд-Иструм.
Победу на международном конкурсе European Property Awards 2020 одержал элитный жилой комплекс SYMBOL в Лимассоле международной предпринимательницы Елены Батуриной. Девелоперскому проекту SYMBOL Residence престижная премия присуждена в пяти номинациях: апартаменты/кондоминиум на Кипре; маркетинг девелоперского проекта на Кипре; многоэтажное жилое строительство на Кипре; архитектура высотных жилых зданий на Кипре; веб-сайт девелоперского проекта на Кипре.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение греческого суда о признании неонацистской партии «Золотая заря» преступной организацией, а лидеров партии – виновными в руководстве организованной преступной группой.
В России продолжается распространение коронавируса. Федеральные власти отдали борьбу с инфекцией на откуп регионам и уверяют, что ситуация под контролем. Но за последние два месяца не было и недели, а то и дня, чтобы в каком-то из городов не разгорелся скандал. Проблемы решаются только после того, как на них обратит внимание федеральный центр.
С 11 по 12 ноября включительно с подачи ФГБУ «Дом народов России» состоялся ряд семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Цель этих мероприятий заключалась в обсуждении успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения. По итогам семинаров представителями ФГБУ «Дом народов России» был осуществлен отбор наиболее эффективных практик в сфере государственной национальной политики нашей страны для их тиражирования в будущем.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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