Видео: Жители Карабаха жгут свои дома, чтобы «не достались Азербайджану»

Жители районов, фактически ставших частью Нагорного Карабаха, которые по соглашению перейдут под контроль Азербайджана, сжигают свои дома и имущество.

В Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах люди жгут магазины и другие постройки, чтобы «не сдавать их азербайджанцам». Также продолжается эвакуация местных жителей, а на территорию Армении перебрасывают военную технику.

«Это была непоколебимая вершина, которую мы никогда бы не отдали… инфраструктуру, дороги, огромные горы, пастбища, рудники», — отметил житель Карабаха.

Армения обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Азербайджану достанутся юг Карабаха и Шуши. Тем временем Россия ввела в спорный регион миротворческие войска.

По факту армяне оказываются полностью зависимы от России. Учитывая, что именно она теперь, де-факто отвечает за их безопасность, Армению можно будет, в случае реализации подписанного соглашения, назвать российским эксклавом на Кавказе. Кремль, как он явно и хотел, повышает свое влияние в регионе и, вдобавок, избавляется от неприятного российской правящей верхушке армянского премьера Никола Пашиняна.

На смену ему, наверняка, придет кто-нибудь из дружественных Владимиру Путину представителей «карабахского клана». Наверняка новые-старые власти начнут готовить Армению к реваншу в далеком будущем, впрочем, скорее всего, столь же успешно, как они готовили ее к обороне предыдущие два с лишним десятилетия.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...