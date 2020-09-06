Онищенко предложил способы борьбы с курением среди школьников

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Повлиять на отношение ребёнка к сигаретам могут только родители, но государство тоже в состоянии помочь отучить курильщиков от вредной привычки.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По его словам, на сегодняшний день в стране курят уже в 14-15 лет. Он убеждён, что причина столь вредной привычки чаще всего скрывается в воспитании. «Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, что бы им ни говорили родители», — сказал парламентарий.
В Англии выбрали лучший саундтрек к фильму. Им оказалась музыка к исторической драме Стивена Спилберга о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, основавшем в Кракове фабрику и спасшем от гибели тысячи польских евреев.
В 90-х Лику Стар знали многие. Восходящая звезда шоу-бизнеса, первая девушка-диджей в нашей стране, да ещё и настоящая бунтарка музыкального мира! Куда же пропала эпатажная красавица после начала нового тысячелетия?
На юго-востоке Перу ученые обнаружили невероятную находку — гигантское ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет.
Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) во время экспедиции на Центральное Андское плато обнаружили огромное ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет.
В Калининграде суд оштрафовал на крупную сумму местного жителя, который публично оправдывал теракт в Новой Зеландии. Мы рассказывали об австралийце Брентоне Тарранте, который устроил стрельбу в мечетях и убил больше 40 мусульман...
Андрею Федорцову, герою «Убойной силы» и одному из главных ловеласов страны недавно исполнилось 52 года. Давайте же вместе узнаем о том, как вечно неунывающий на экране артист за кадром превращается в жгучего мачо, с лёгкостью покоряющего женские сердца.
О «местах силы» и прочей подобной мистике мы привыкли слышать от людей, далёких от академической науки. Но бывают исключения. Сегодняшний разговор – с кандидатом географических наук Юрием Супруненко, автором книг «Места силы на карте России и мира», «Тайны Аркаима» и многих других.
Королева бразильских сериалов Сюзана Виейра 23 августа отпраздновала свой 78 день рождения! Давайте вспомним о творческих успехах и любовных похождениях легендарной актрисы, у которой найдётся немало фанатов даже в нашей стране.
Когда человек в возрасте осваивает компьютер – это очень здорово. Значит, он не собирается отставать от жизни, хочет шагать в ногу со временем, развиваться и применять полученные знания и навыки. К примеру, рисовать в Paint. Это мастерски научилась делать испанка Консепсьон Гарсиа Саэра. А ведь бабушке уже около 90 лет! Какая она молодец, правда, ведь?
Итак, я одна из немногочисленных жертв вездесущего, но мало кем пережитого вируса CARS COVID-19. «То, чего на свете нет», по недавнему моему мнению, все же явилось непосредственно в мой организм и доказало реальность своего существования. Конечно, это был не лучший отрезок моей жизни, тем более что пришелся он на самую середину лета – с 16 июля по 16 августа – от звонка до звонка. Одно время в больнице я прямо таки пылала каким-то даже мстительным желанием описать мою эпопею, особенно добольничную. Но теперь оно уже пропало. Я понимаю, что ничего мои обличения не изменят, да и люди, которых мне хотелось критиковать, скорее такие же жертвы нашей глубоко оптимизированной медицинской системы, как и больные. Да нет, они более жертвы, потому что у меня вот есть возможность хоть временно забыть о ней, а у них – нет. Они – внутри ее, и деться им чаще всего некуда. И только обещание и надежда, что мой опыт кому-нибудь поможет не упустить критический момент, заставили меня взяться за перо. Буду излагать в хронологическом порядке, стараясь обойтись без лишних эмоций.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.