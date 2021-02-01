Одежда из кожи рыб — можете себе такое представить?

В селе Джари Хабаровского края нанайка Валентина Бельды шьет эксклюзивную одежду из кожи рыб.

Валентина Бельды руководит детским кружком декоративно-прикладного искусства. Валентина умеет работать со многими природными материалами и возрождает традиции коренных народов Нижнего Амура. Реки Амура всегда были богаты рыбой, и нанайцы, у которых не было животных, приспособились – научились выделывать рыбью кожу.

Летом Валентина делает заготовки: срезает с рыбы кожу и кладет в морозильник, а зимой достает, тщательно очищает от мяса и слизи и вымачивает в специальном растворе. После этого кожу нужно выбить и высушить. На «рыбьих» нарядах Валентина делает рисунки-обереги, которые, как верили нанайцы, защищают от злых духов.

На один нанайский халат из кожи рыб уходит три года, и стоит он тысячу долларов. Эксклюзивную национальную одежду покупают иностранцы, ценители ручного труда и раритетов. Но мастерица делает это не ради заработка, а чтобы современные нанайцы помнили о своих корнях и гордились предками.

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По инф. sobesednik.ru

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