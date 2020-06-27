ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
«Профессия ушла, а с ней ушло всё»: как Станислав Чекан потерял карьеру и веру в жизнь
2020-06-16-16-51-31
2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных...
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Тонкости охоты отлично знакомы блогеру из Сибири Степанычу
Наталья ЛАНИНА   
27 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта


Охотник-промысловик с 20-летним стажем Степаныч рассказывает своей аудитории соответственно об охоте, а также не забывает и о рыбалке. Свои большие и маленькие видео блогер транслирует с платформы YouTube. А еще он оказался автором-исполнителем песен. В его ролике-визитке, где показаны разные занятия блогера, к слову, звучит очень симпатичная песня про Сибирь, охоту, тайгу. Слова – отличные, музыка – тоже. Можете и вы, уважаемые читатели, захотите послушать!

Тонкости охоты отлично знакомы блогеру из Сибири Степанычу

Сам о своем канале Степаныч (в комментариях его называют Олегом Степановичем) пишет: На моём канале смотрите ролики из таёжной жизни и практические советы для желающих освоить эту древнюю профессию.

Итак, что же тут приготовлено для зрителей?

Ролики представлены, к примеру, следующие: «Самодельный гусеничный вездеход красим в камуфляж», «Фотоловушки, медведи Степаныча, поездка к зимовью» (в нескольких частях), «Поездка в гости к отцу» (тоже не одна серия была отснята), «Пасха. Лед тронулся», «Весна. Прогулка до речки и леса», «Печка для бани с раздельным камбузом (малоизвестный вариант)», «Проверяем ловушки недалеко от села», «Ставим капканы недалеко от села», «Поездка на мотособаке. Нижняя дорога», «Нижняя дорога. Оттеплило. Соболь», «"Деревенька старая", песня. Автор-исполнитель "Степаныч"». «Маленькие хитрости охотника-промысловика. Тросики для капканов» и т.д.

А вам интересно было бы посмотреть видео с участницей-собачкой? Такое здесь есть. Ролик назван «Урок для щенка. Первый раз на привязи». Что же в нем? Конечно, милый щенок, которому Степаныч собрался давать важные уроки. Собачку в видео посадили на поводок с ошейником. Процессу она не сопротивлялась, а уже привязанная поводок пыталась погрызть и попрыгать через него. Что это за вещь такая оказалась на ней, явно было ей непонятно. За знакомство с поводком и ошейником собачку, кличка которой Ласка, хозяин погладил. Степаныч отметил, что в новом своем положении щенок должен просидеть минимум час. А другие подробности этого видео можно посмотреть здесь:

Все ролики у блогера-охотника сплошь любопытные. И увлечение Степаныча в части рыбалки разделяет, как оказалось, его супруга. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть видео «Рыбалка на реке Лена», который был снят в конце мая этого года. Что найдем в данном видео? Семейную пару, которая с интересом рыбачила, и в итоге смогла наловить себе на жареху.

Степаныч продемонстрировал спиннинги, местность вокруг реки, не особо приветливое, но красивое небо и просыпающуюся весеннюю природу. Дальше в ролике показаны были носящиеся по берегу маленькие птички. Кто такие – решили выяснить позже. Первая проверка удилищ – пусто на одном, улов в виде двух рыбок на другом. «Есть!» - радостно сообщил блогер. Попались ельцы. Дальше – сорожка. Степаныч радовался, как ребенок, говорил жене, что надо делать. Полная версия этой рыбалки находится тут:

А мы пройдемся по комментариям, которые сплошь к видео одобрительные.

Владимир Орман: Степаныч, привет! Порадовал рыбалкой, семейный подряд в деле. Неплохо наловили. Удачи вам и здоровья.

Сергей Рудас: Привет, Степаныч! Рыбалка – бомба! Как будто сам сходил на рыбалку! Да и жену надо привлекать к таким мероприятиям.

В общем, ролик понравился и нашел своего благодарного зрителя. Такое впечатление было, что и в реальности на рыболовное действо  попасть довелось. А вам знакомы, уважаемые читатели, рыбалка или охота? Не захотелось ли тоже поделиться своими премудростями?

И о других взрослых блогерах, к слову, у нас можно найти интересные публикации:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 