Тонкости охоты отлично знакомы блогеру из Сибири Степанычу



Охотник-промысловик с 20-летним стажем Степаныч рассказывает своей аудитории соответственно об охоте, а также не забывает и о рыбалке. Свои большие и маленькие видео блогер транслирует с платформы YouTube . А еще он оказался автором-исполнителем песен. В его ролике-визитке, где показаны разные занятия блогера, к слову, звучит очень симпатичная песня про Сибирь, охоту, тайгу. Слова – отличные, музыка – тоже. Можете и вы, уважаемые читатели, захотите послушать!

Сам о своем канале Степаныч (в комментариях его называют Олегом Степановичем) пишет: На моём канале смотрите ролики из таёжной жизни и практические советы для желающих освоить эту древнюю профессию.

Итак, что же тут приготовлено для зрителей?

Ролики представлены, к примеру, следующие: «Самодельный гусеничный вездеход красим в камуфляж», «Фотоловушки, медведи Степаныча, поездка к зимовью» (в нескольких частях), «Поездка в гости к отцу» (тоже не одна серия была отснята), «Пасха. Лед тронулся», «Весна. Прогулка до речки и леса», «Печка для бани с раздельным камбузом (малоизвестный вариант)», «Проверяем ловушки недалеко от села», «Ставим капканы недалеко от села», «Поездка на мотособаке. Нижняя дорога», «Нижняя дорога. Оттеплило. Соболь», «"Деревенька старая", песня. Автор-исполнитель "Степаныч"». «Маленькие хитрости охотника-промысловика. Тросики для капканов» и т.д.

А вам интересно было бы посмотреть видео с участницей-собачкой? Такое здесь есть. Ролик назван «Урок для щенка. Первый раз на привязи». Что же в нем? Конечно, милый щенок, которому Степаныч собрался давать важные уроки. Собачку в видео посадили на поводок с ошейником. Процессу она не сопротивлялась, а уже привязанная поводок пыталась погрызть и попрыгать через него. Что это за вещь такая оказалась на ней, явно было ей непонятно. За знакомство с поводком и ошейником собачку, кличка которой Ласка, хозяин погладил. Степаныч отметил, что в новом своем положении щенок должен просидеть минимум час. А другие подробности этого видео можно посмотреть здесь:

Все ролики у блогера-охотника сплошь любопытные. И увлечение Степаныча в части рыбалки разделяет, как оказалось, его супруга. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть видео «Рыбалка на реке Лена», который был снят в конце мая этого года. Что найдем в данном видео? Семейную пару, которая с интересом рыбачила, и в итоге смогла наловить себе на жареху.

Степаныч продемонстрировал спиннинги, местность вокруг реки, не особо приветливое, но красивое небо и просыпающуюся весеннюю природу. Дальше в ролике показаны были носящиеся по берегу маленькие птички. Кто такие – решили выяснить позже. Первая проверка удилищ – пусто на одном, улов в виде двух рыбок на другом. «Есть!» - радостно сообщил блогер. Попались ельцы. Дальше – сорожка. Степаныч радовался, как ребенок, говорил жене, что надо делать. Полная версия этой рыбалки находится тут:

А мы пройдемся по комментариям, которые сплошь к видео одобрительные.

Владимир Орман: Степаныч, привет! Порадовал рыбалкой, семейный подряд в деле. Неплохо наловили. Удачи вам и здоровья.

Сергей Рудас: Привет, Степаныч! Рыбалка – бомба! Как будто сам сходил на рыбалку! Да и жену надо привлекать к таким мероприятиям.

В общем, ролик понравился и нашел своего благодарного зрителя. Такое впечатление было, что и в реальности на рыболовное действо попасть довелось. А вам знакомы, уважаемые читатели, рыбалка или охота? Не захотелось ли тоже поделиться своими премудростями?

И о других взрослых блогерах, к слову, у нас можно найти интересные публикации:

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