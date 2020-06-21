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О пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм
По инф. Российской газеты   
21 Июня 2020 г.
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Французский режиссер Жан-Жак Анно собирается приступить к созданию фильма о трагическом событии в истории современной Франции — пожаре в Соборе Парижской Богоматери, случившемся в 2019 году.

Обитатели трех пчелиных ульев, установленных на крыше Нотр-Дама, остались невредимы после страшного пожара 15 апреля.

Сценарий фильма будет создан режиссером совместно с не менее именитым соотечественником Тома Бидегеном, получившим известность благодаря созданию сюжетной канвы нескольких фильмов Жака Одиара («Пророк», «Ржавчина и кость», «Братья Систерс», «Дипан»).

Согласно режиссерскому замыслу, в картине будет восстановлена цепочка событий, произошедших за сутки — все то, что предшествовало возгоранию, а также непосредственная борьба пожарных с огнем. В фильме также предусматривается использование фрагментов кинохроники, кадров, облетевших все новостные агентства.

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В своем интервью порталу Анно сообщил, что начал подумывать о реализации проекта еще в прошлом году — в декабре ему позвонил продюсер легендарной французской киностудии Pathé Жером Сейду («Бобро поржаловать!», «Великая красота», «Молодость», «Лоро», «Мектуб, моя любовь 2»), с которым Анно работал ранее, и предложил снять фильм на эту тему. Сейду выслал документальные свидетельства о произошедшем, и перед глазами режиссера развернулась выпуклая, многогранная картина трагедии.

По мнению режиссера, в новой картине неизбежно будут присутствовать некоторые черты, характерные для триллеров: напряжение, эмоции, ожидание катастрофы. Однако ни ему, ни сценаристу придумывать что-либо особое не придется: реальность красноречивее любых слов и ракурсов.

Кстати

  • Жан-Жак Анн лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Черные и белые в цвете») и многократный лауреат французской кинопремии «Сезар» («Враг у ворот», «Имя розы» и другие работы).

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