Французский режиссер Жан-Жак Анно собирается приступить к созданию фильма о трагическом событии в истории современной Франции — пожаре в Соборе Парижской Богоматери, случившемся в 2019 году.
Сценарий фильма будет создан режиссером совместно с не менее именитым соотечественником Тома Бидегеном, получившим известность благодаря созданию сюжетной канвы нескольких фильмов Жака Одиара («Пророк», «Ржавчина и кость», «Братья Систерс», «Дипан»).
Согласно режиссерскому замыслу, в картине будет восстановлена цепочка событий, произошедших за сутки — все то, что предшествовало возгоранию, а также непосредственная борьба пожарных с огнем. В фильме также предусматривается использование фрагментов кинохроники, кадров, облетевших все новостные агентства.
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В своем интервью порталу Анно сообщил, что начал подумывать о реализации проекта еще в прошлом году — в декабре ему позвонил продюсер легендарной французской киностудии Pathé Жером Сейду («Бобро поржаловать!», «Великая красота», «Молодость», «Лоро», «Мектуб, моя любовь 2»), с которым Анно работал ранее, и предложил снять фильм на эту тему. Сейду выслал документальные свидетельства о произошедшем, и перед глазами режиссера развернулась выпуклая, многогранная картина трагедии.
По мнению режиссера, в новой картине неизбежно будут присутствовать некоторые черты, характерные для триллеров: напряжение, эмоции, ожидание катастрофы. Однако ни ему, ни сценаристу придумывать что-либо особое не придется: реальность красноречивее любых слов и ракурсов.
Кстати
- Жан-Жак Анн лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Черные и белые в цвете») и многократный лауреат французской кинопремии «Сезар» («Враг у ворот», «Имя розы» и другие работы).
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О пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм
Французский режиссер Жан-Жак Анно собирается приступить к созданию фильма о трагическом событии в истории современной Франции — пожаре в Соборе Парижской Богоматери, случившемся в 2019 году.
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