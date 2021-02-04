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Ну и ну: ссора в очереди в поликлинике привела к драке со стрельбой
|По инф. rosbalt.ru
|04 Февраля 2021 г.
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В Феодосии двое крымчан устроили драку в поликлинике из-за спора о порядке очереди на прием.
Как сообщили в полиции региона, мужчины поссорились, а затем и подрались прямо в помещении поликлиники. 40-летний пациент ударил кулаком в лицо второго. Затем оба пошли выяснять отношения на улице. В итоге второй участник драки — которого ударили — достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика.
Один из конфликтовавших получил закрытый перелом челюсти, у второго — повреждения мягких тканей из-за выстрела. От госпитализации оба отказались.
Ведется полицейская проверка.
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