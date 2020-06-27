Новосибирец в вагоне с углем вместо дачи доехал до Кузбасса

Транспортные полицейские задержали на станции Юрга жителя Новосибирска, который добрался до Кузбасса в вагоне грузового поезда.
59-летний дачник провел вечер накануне экстремального путешествия у знакомых в районе станции Инская. А утром мужчина решил поехать к себе на дачу в Жеребцово. Но узнав, что до отправления ближайшей электрички целых два часа, ждать не захотел. Забрался в один из вагонов состава с углем, следовавшего в восточном направлении. Правда, вопреки ожиданиям дачника, поезд пошел без остановок, и уже через три часа, преодолев 174 километра, прибыл в Юргу.
В линейное отделение полиции о нелегальном пассажире сообщили железнодорожники. Состав остановили, мужчину с явными признаками алкогольного опьянения задержали и доставили в дежурную часть.
— В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Самовольный проезд в грузовом поезде», — сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.
Как отмечают транспортные полицейские, поездка для новосибирца могла закончиться трагически. Напряжение контактной сети железной дороги — 27 тысяч вольт, а потому вероятность поражения электричеством при проезде на подножках, крышах вагонов и в других местах, не приспособленных для перевозки пассажиров, очень высока даже без соприкосновения с токоведущими элементами.
Конечно, будь герой истории трезвым, наверняка, вряд ли бы он решился на такое "путешествие". Но выпивка обычно придает смелости, только вот последствия такого геройства часто могут печальными быть. И хорошо, что в этой истории все закончилось благополучно.
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