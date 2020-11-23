«Новый год к нам мчится»: чего ждать от грядущих праздников

Какие ограничения ждут россиян на Новый год?

Развлекательные заведения по всей России работают до 23.00, и эти правила, скорее всего, будут действовать и в новогоднюю ночь. Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, власти регионов отменяют корпоративы и массовые гуляния. Хотя некоторые губернаторы считают, что совсем без праздников людей оставлять нельзя…

Раз, два, три, ёлочку в эфир!

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге работает в штатном режиме и готова принимать туристов, сообщила 12 ноября замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина. На всех объектах людям измеряют температуру, в кафе сократили число посадочных мест, а экскурсии проводят только для семей и туристов-одиночек. А вот зажжение первой новогодней ёлки в России, которое по традиции произошло 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, большинство россиян смотрели по трансляции: сами торжества прошли с минимумом гостей.

«Новогодней столицей России — 2021» была выбрана Калуга, и там все праздничные гуляния состоятся, невзирая на пандемию, пообещал губернатор области Владислав Шапша. Конечно, будут ограничения внутри помещений, но мероприятия на свежем воздухе ограничивать не стоит. Народ сможет повеселиться на параде Дедов Морозов и Снегурочек, большом арктическом шоу и гастрономических фестивалях.

Спасти Новый год пообещал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Хотя в регионе уже запрещены мероприятия с участием более 20 человек и работа развлекательных заведений в ночное время. «Конечно, праздники пройдут не в тех масштабах, которые были ранее, без массовых гуляний. Но и загонять людей по домам, запрещать встречать Новый год мы не будем. Мы не имеем права лишать людей праздника», — заявил он.

Шейте праздничные маски

Ограничения, затрагивающие новогодние каникулы, власти регионов стали вводить с прошлой недели. Так, в Москве до 15 ноября рестораны, бары и клубы будут закрываться ровно в 23.00. Такие же ограничения затем ввели практически в каждом субъекте РФ.

«Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая крупные рождественские и новогодние мероприятия», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин 11 ноября.

Корпоративы, в принципе, пока не запрещены, но и там нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора: не более 50 человек, ровно до 23.00. Участвовать в конкурсах, танцевать и ходить по залу придётся в масках (не праздничных, а медицинских) и перчатках, снять которые можно будет только за столом. Тем, кто нарушит санитарные правила, грозят штрафы до четырёх тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге лимит в 50 человек действует для мероприятий не только в помещениях, но и на открытом воздухе. А в Ленинградской области застолья и банкеты можно проводить лишь для 18 человек одновременно.

Утренник под камерой

В целом, вся страна будет встречать этот Новый год без привычного размаха. Ещё в начале недели власти многих регионов не давали определённых прогнозов, но к концу недели всё больше субъектов стали однозначно запрещать новогодние банкеты, корпоративы, городские мероприятия и даже утренники. Так, никаких массовых мероприятий, даже для детей, не будет в Амурской области, отменяются корпоративы в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз.

Запрещены все праздничные программы в Крыму. С 20 декабря на полуострове действует табу на любые увеселительные мероприятия, будь то банкет, концерт, праздничное шоу или дискотека. Отменены новогодние представления на городских площадях и в домах культуры. Утренники состоятся только в детсадовских группах.

Не будет новогодних посиделок у жителей Краснодарского края, так как власти относят такие торжества к дополнительным услугам в сфере общепита, которые уже запрещены. Однако в Сочи всё ещё надеются дождаться туристов: по данным СМИ, в городе готовятся к работе мобильные бригады артистов, а в праздничную ночь сочинцев порадуют фейерверком.

В Ярославле власти отменили традиционное представление на главной городской площади. Правительство региона отказалось от проведения новогоднего банкета, а все сэкономленные средства оно хочет направить на поддержку системы здравоохранения. В муниципальных учреждениях региона детские утренники пройдут без хороводов и игр.

В Челябинской области часть новогодних торжеств отменили, а часть проведут в онлайн-формате. Мероприятия в закрытых помещениях однозначно не состоятся. Отменяются крупные районные праздники, где возможно скопление людей.

Необычное решение приняли власти Башкирии: все городские празднества решили организовать на улице, а чтобы не допустить скопления людей, готовятся строить как можно больше ледяных городков, ставить максимум новогодних ёлок и залить горки для детей в каждом дворе Уфы. «Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. Мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города», — уточнил вице-премьер башкирского правительства Борис Беляев.

Выжидают пока власти Бурятии, Саратовской области и ряда других регионов. При этом они же сейчас предупреждают, что на послабления рассчитывать не стоит.

«В настоящий момент, исходя из текущих эпидемиологических данных, мы можем сказать, что широкое празднование Нового года маловероятно. Скорее всего, массовые мероприятия останутся под запретом», — предупредил в видеообращении в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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По инф. Парламентской газеты

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