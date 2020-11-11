ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В новогоднюю ночь рестораны в Москве будут закрыты
По инф. sobesednik.ru   
11 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что все ночные заведения, бары и рестораны с 11 часов вечера 31 декабря до шести утра 1 января будут закрыты.

Власти Москвы разрешили отпраздновать Новый год, но «в более скромном формате»

«Новый год будет, он никуда не денется. Он наступит по плану 31 декабря, но в более скромном формате — наверное, все рестораны работать не будут», — сказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра столицы в эфире «России 1» (цитата по Znak.com).

  • Немерюк поделился, когда москвичам можно будет встретить праздник: «Отметить Новый год можно будет и 31 декабря, и 1 января, но не в ночное время».

Также он заверил, что мэрия заранее предупредила об этом бизнес, а о полном закрытии всех ресторанов и заведений общепита речи «пока не идет».

По теме:

Напомним, что 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 ноября по 15 января в столице будут действовать новые эпидемиологический меры. В частности московские вузы полностью перейдут на дистанционный формат обучения, а бары и рестораны не смогут работать в ночное время. Отмечалось, что это не коснётся доставки.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 