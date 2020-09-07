Носочки с коноплей — совсем не безобидная одежка!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
По версии судьи, девушка специально выложила фото в Инстаграм и ВК. Таким образом она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».
Судья признал девушку виновной в пропаганде наркотических средств через Интернет (ч.1 ст. 6.13 КоАП).
Коткова признала вину и выбросила носки.
Да, уж очень тщательно наши стражи порядка отслеживают все, что касается этой травы. И зачастую они, скажем прямо, просто перегибают палку, что в случае с этими носками их хозяйкой, что с другими историями, ссылки на которые ниже:
Ранее о романе певицы Жанны Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым высказывались только родственники артистки и иногда сам Шепелев. Однако недавно стали появляться комментарии и от лиц из мира шоу-бизнеса, которые хорошо знали певицу.
В Англии выбрали лучший саундтрек к фильму. Им оказалась музыка к исторической драме Стивена Спилберга о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, основавшем в Кракове фабрику и спасшем от гибели тысячи польских евреев.
В 90-х Лику Стар знали многие. Восходящая звезда шоу-бизнеса, первая девушка-диджей в нашей стране, да ещё и настоящая бунтарка музыкального мира! Куда же пропала эпатажная красавица после начала нового тысячелетия?
На юго-востоке Перу ученые обнаружили невероятную находку — гигантское ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет.
Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) во время экспедиции на Центральное Андское плато обнаружили огромное ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет.
В Калининграде суд оштрафовал на крупную сумму местного жителя, который публично оправдывал теракт в Новой Зеландии. Мы рассказывали об австралийце Брентоне Тарранте, который устроил стрельбу в мечетях и убил больше 40 мусульман...
Андрею Федорцову, герою «Убойной силы» и одному из главных ловеласов страны недавно исполнилось 52 года. Давайте же вместе узнаем о том, как вечно неунывающий на экране артист за кадром превращается в жгучего мачо, с лёгкостью покоряющего женские сердца.
О «местах силы» и прочей подобной мистике мы привыкли слышать от людей, далёких от академической науки. Но бывают исключения. Сегодняшний разговор – с кандидатом географических наук Юрием Супруненко, автором книг «Места силы на карте России и мира», «Тайны Аркаима» и многих других.
Королева бразильских сериалов Сюзана Виейра 23 августа отпраздновала свой 78 день рождения! Давайте вспомним о творческих успехах и любовных похождениях легендарной актрисы, у которой найдётся немало фанатов даже в нашей стране.
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