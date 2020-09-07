Носочки с коноплей — совсем не безобидная одежка!

Суд оштрафовал жительницу Пензы Юлию Коткову за фото с рисунком конопли — девушка выложила его в соцсети.

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По версии судьи, девушка специально выложила фото в Инстаграм и ВК. Таким образом она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».

Судья признал девушку виновной в пропаганде наркотических средств через Интернет (ч.1 ст. 6.13 КоАП).

Коткова признала вину и выбросила носки.

Да, уж очень тщательно наши стражи порядка отслеживают все, что касается этой травы. И зачастую они, скажем прямо, просто перегибают палку, что в случае с этими носками их хозяйкой, что с другими историями, ссылки на которые ниже:



Polit.ru

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