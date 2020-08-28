Старик покончил с собой из-за конопли на участке

В Кабардино-Балкарии покончил с собой 85-летний Николай Захарченко. Незадолго до этого он стал фигурантом уголовного дела о наркотиках.

Как рассказала изданию супруга пенсионера Евгения Захарченко, год назад у них на участке вырос куст конопли — на этом месте чета пенсионеров рвала траву для кроликов, и конопля отправлялась им на корм вместе с другими сорняками. В какой-то момент сосед увидел куст и предупредил стариков, что за него им может грозить уголовное преследование.

Пенсионерка сразу вырубила куст и вырвала корни. Однако ее муж пожалел его выбрасывать и положил в таз, давая листья кроликам. Постепенно куст высох, но к тому моменту супруги о нем позабыли.

13 августа в дом пенсионеров в Нарткале пришли полицейские с постановлением на обследование помещения. В нем говорилось, что «согласно поступившей оперативной информации», Николай Захарченко причастен к незаконному обороту наркотиков и «занимается выращиванием запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, а также хранением, изготовлением и потреблением различных наркотиков в крупном размере». Начался обыск с участием пяти людей в штатском и двух мужчин в черной униформе.

В сарае полицейские нашли таз с кустом конопли и оперативники его изъяли. Затем во дворе один из гостей заметил невысокую поросль конопли и попросил Николая Захарченко вырвать ее. После этого у него взяли смывы с рук.

Евгения Захарченко считает, что на ее мужа донес сосед с другой стороны, Павел Грехов, с которым она конфликтует уже несколько лет.

После обыска полицейские увезли пенсионера в отдел полиции по Урванскому району. В отделении, как рассказывал жене пенсионер, он несколько раз подписал пустые протоколы. «Он спрашивает: „А почему тут написано, что выращивал для употребления, я же ничего не употреблял?“. „Ну кроли ваши ведь употребляли, значит, что использовали вы его для употребления“», — пересказала пенсионерка слова мужа.

Когда пенсионера увезли домой, следователь ОМВД по Урванскому району подписал постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 2 статьи 228 УК (изготовление наркотических средств в крупном размере, наказание — от трех до десяти лет лишения свободы). Сами супруги узнали об этом от соседки, которая была понятой. Листая ленту в инстаграме, она увидела запись в аккаунте МВД Кабардино-Балкарии: «13 августа 2020 года наркополицейские ОМВД по Урванскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска и ППС в ходе санкционированного обследования домовладения местного жителя обнаружили и изъяли вещество растительно происхождения со специфическим запахом. Экспертиза установила, что растением является конопля. Высушив листья, мужчина хранил их для личного потребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК».

Николай Захарченко попросил соседку посмотреть в интернете, какой срок грозит по этой статье. «Когда он увидел, что там до десяти лет, у него глаза на лоб полезли», — вспоминает супруга. После этого женщина поехала в Нальчик и рассказала о ситуации адвокату Руслану Ельмирзокову.

Вечером 17 августа мужчина покончил с собой. На следующий день после похорон, 21 августа, на сайте республиканского МВД появилось сообщение, что по факту самоубийства пенсионера глава министерства назначил служебную проверку в отношении руководства отдела МВД по Урванскому району.

Жена пенсионера хочет восстановить его доброе имя и доказать, что он был хорошим человек, что он не наркоман. «Я буду биться до конца, реабилитирую своего дедушку. Он ни в чем не виноват», — подчеркнула Евгения Захарченко.

Вся эта трагическая история не укладывается в голове и похожа, скорее, на какую-то небылицу. Сохранил пенсионер траву для кроликов, не для личного употребления, что с тоо-то спрашивается? Но нет, закон есть закон и наши правоохранители твердо его блюдут: раз не положено теперь хранить коноплю, значит не положено. Вот только не думают они о том, что преследовать человека в пожилом возрасте за такую мелочь - совсем негуманно. Может и сердце от волнений не выдержать, а может человек и руки на себя наложить...

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По инф. rosbalt.ru

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