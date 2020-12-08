«Ни морга, ни патологоанатомов»: жители хабаровских сел устали сами возить покойников в краевой центр

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
У людей не выбора, потому что в районе нет ни морга, ни патологоанатомов, рассказывают местные жители.
По их словам, уже второй год они возят тела в Хабаровск, хотя раньше с покойниками работали патологоанатомы из краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, которые при необходимости приезжали из региональной столицы. Эта практика прекратилась из-за того, что моргу Нанайского района потребовался капитальный ремонт.
«Никто ничего не компенсирует, местная власть бездействует. Это долго будет продолжаться?» — интересовались местные жители, обращаясь к врио губернатора Дегтяреву в его Instagram. Однако в ответ они получили отписку от краевого минздрава. Сотрудники ведомства уточнили, что ремонт морга в районной ЦРБ еще даже не начат, поэтому приезжающие специалисты из Хабаровска не смогут там работать. Своего патологоанатома в районе по-прежнему нет, но администрация ведет в постоянном режиме поиск специалистов, добавили в минздраве.
Ранее Дегтярев уже комментировал эту тему в ходе «прямой линии». Он, в частности, предлагал решать вопрос с помощью небольших модульных моргов. «Как везти покойничков из глубинки? Это же страшно. Люди договариваются, чтобы на поезде как-то перевезти — беспредел. Слезы наворачиваются», — указывал Дегтярев.
Как собираетесь жить после того, как выйдете на пенсию? Выяснилось, что каждый пятый предпенсионер продолжит работать, а еще 70 — не исключают такого развития событий. И только семь процентов россиян не планируют это делать.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не пытаться изгонять бесов своими силами. Таким образом он прокоментировал видео из Волгоградской области, на котором родители «изгоняют бесов» из сына.
С Глазовского моста в Иркутске 6 декабря днем упала в реку 13-летняя девочка. К счастью, быстрая реакция свидетелей происшествия предотвратила трагедию - школьницу спасли. До этого она проплыла в ледяной воде по течению целых полкилометра.
Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года подали иски в парижский суд к «Аэрофлоту» и семи иностранным производителям деталей самолета. Они считают, что самолет не соответствовал нормам летной годности.
В Ессентуках наградили двух медсестер из местного медицинского центра за то, что они спасли свою коллегу, которую пытался убить супруг. Им вручили медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага». (О храбрости и самоотверженности женщин порой хочется слагать легенды, и это как раз такой случай. - прим. МГ.)
Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова задела информация о том, что 61% россиян негативно оценивает работу чиновников. Представитель Кремля прокомментировал данные очередного опроса Фонда общественного мнения.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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