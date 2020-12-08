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«Ни морга, ни патологоанатомов»: жители хабаровских сел устали сами возить покойников в краевой центр
По инф. rosbalt.ru   
08 Декабря 2020 г.
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Жители Нанайского района, который включает 14 сел, вынуждены возить покойников на судебно-медицинскую экспертизу в краевую столицу — в Хабаровск, а потом забирать их обратно за свой счет.

«Ни морга, ни патологоанатомов»: жители хабаровских сел вынуждены возить покойников в краевую столицу и обратно за свой счет

У людей не выбора, потому что в районе нет ни морга, ни патологоанатомов, рассказывают местные жители.

По их словам, уже второй год они возят тела в Хабаровск, хотя раньше с покойниками работали патологоанатомы из краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, которые при необходимости приезжали из региональной столицы. Эта практика прекратилась из-за того, что моргу Нанайского района потребовался капитальный ремонт.

«Никто ничего не компенсирует, местная власть бездействует. Это долго будет продолжаться?» — интересовались местные жители, обращаясь к врио губернатора Дегтяреву в его Instagram. Однако в ответ они получили отписку от краевого минздрава. Сотрудники ведомства уточнили, что ремонт морга в районной ЦРБ еще даже не начат, поэтому приезжающие специалисты из Хабаровска не смогут там работать. Своего патологоанатома в районе по-прежнему нет, но администрация ведет в постоянном режиме поиск специалистов, добавили в минздраве.

  • Ранее Дегтярев уже комментировал эту тему в ходе «прямой линии». Он, в частности, предлагал решать вопрос с помощью небольших модульных моргов. «Как везти покойничков из глубинки? Это же страшно. Люди договариваются, чтобы на поезде как-то перевезти — беспредел. Слезы наворачиваются», — указывал Дегтярев.

Проблема так и не была решена.

По инф. rosbalt.ru

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