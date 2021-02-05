Нет, это не мрачный триллер: вдова 11 пенсионеров женила их на себе ради квартир

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, вступавшей в браки с одинокими пенсионерами ради их недвижимости.
По материалам дела, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивала одиноких мужчин, сообщает региональное ГУ МВД.
Чаще всего она выходила за них замуж, а ее дочери входили к мужчинам в доверие и убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу недвижимости. В других случаях удавалось убедить потерпевших, что дочери мошенницы приходятся им родственницами и наследницами.
Таким образом женщины получали в свое распоряжение и при помощи сообщницы — риелтора из Новокубанска — продавали земельные участки, квартиры и жилые дома в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей.
Следствие выявило 12 преступных эпизодов с 2013 по 2019 год. При этом 11 потерпевших скончались.
Большая политика врывается в жизнь граждан. Ну, невозможно не замечать, что страна кипит насчет дворца Путина, ареста Навального и многих других последних событий. Много ходит домыслов, слухов, и пропаганда тоже стремится выдавать свои версии. В итоге можно запутаться — при этом, важно все-таки, для начала отделять факты от мнений, оценок фактов. Именно с некоторыми ошарашивающими оценками экспертов - и знакомим...
Журналиста Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за высказывания о Зое Космодемьянской. Запрос в Генпрокуратуру по этому поводу направило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщается на сайте общества.
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается.
Всё чаще любители азарта вместо наземных игорных залов выбирают для себя онлайн-казино, где можно развлечься с простого мобильного телефона. Для этого лучше посетить официальный сайт популярной игровой площадки, предоставляющей большое разнообразие игровых автоматов. Главным преимуществом таких ресурсов считается то, что в них можно играть бесплатно, используя демо-версии слотов. Наземные заведения также популярны, однако из-за пандемии коронавируса они терпят большие убытки.
В интервью на YouTube-канале финансиста Дмитрия Толстякова звезда рассказала об отношении к деньгам. Она призналась, что на данный момент заработала порядка 1 млрд рублей и теперь не может остановиться – «работает еще больше».
Общенациональный мемориал жертвам геноцида советского мирного населения во время Великой Отечественной войны появится в Гатчине, на месте детского концентрационного лагеря. «Этот масштабный проект получил поддержку президента России и правительства», — сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
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Космический грузовик «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота, а также накладки, чтобы временно заделать места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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