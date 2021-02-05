Нет, это не мрачный триллер: вдова 11 пенсионеров женила их на себе ради квартир

На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, вступавшей в браки с одинокими пенсионерами ради их недвижимости.

По материалам дела, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивала одиноких мужчин, сообщает региональное ГУ МВД.

Чаще всего она выходила за них замуж, а ее дочери входили к мужчинам в доверие и убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу недвижимости. В других случаях удавалось убедить потерпевших, что дочери мошенницы приходятся им родственницами и наследницами.

Таким образом женщины получали в свое распоряжение и при помощи сообщницы — риелтора из Новокубанска — продавали земельные участки, квартиры и жилые дома в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей.

Следствие выявило 12 преступных эпизодов с 2013 по 2019 год. При этом 11 потерпевших скончались.

Уголовное дело направлено в суд.

По инф. rosbalt.ru

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