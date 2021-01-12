Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы

Актер Владимир Долинский рассказал о состоянии художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, заболевшего коронавирусом и попавшего в больницу.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По его словам, врачи вывели Грачевского из искусственной комы, в которой он пробыл несколько дней. Близкий друг режиссера отметил, что состояние стабилизировалось.

«Больше ничего вам сказать не могу», — сказал он, добавив, что передает слова супруги Грачевского, актрисы Екатерины Белоцерковской.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...