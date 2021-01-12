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Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы
|По инф. rosbalt.ru
|12 Января 2021 г.
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Актер Владимир Долинский рассказал о состоянии художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, заболевшего коронавирусом и попавшего в больницу.
По его словам, врачи вывели Грачевского из искусственной комы, в которой он пробыл несколько дней. Близкий друг режиссера отметил, что состояние стабилизировалось.
«Больше ничего вам сказать не могу», — сказал он, добавив, что передает слова супруги Грачевского, актрисы Екатерины Белоцерковской.
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