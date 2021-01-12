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Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2021 г.
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Актер Владимир Долинский рассказал о состоянии художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, заболевшего коронавирусом и попавшего в больницу.

Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы


По его словам, врачи вывели Грачевского из искусственной комы, в которой он пробыл несколько дней. Близкий друг режиссера отметил, что состояние стабилизировалось.

«Больше ничего вам сказать не могу», — сказал он, добавив, что передает слова супруги Грачевского, актрисы Екатерины Белоцерковской.

По инф. rosbalt.ru

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