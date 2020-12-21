Борис Грачевский не избежал коварного вируса

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала в Instagram серию комиксов, посвященных «старости». Они предлагают наделить третий возраст новыми смыслами и выступают против эйджизма (дискриминации по возрасту).
Крепкого здоровья и долгой жизни люди желают себе и своим близким, но лишь немногим из нас предстоит отметить свой столетний юбилей. Поэтому к тем, кто достиг этого возраста, с большим вниманием относятся и врачи, и ученые. Пытаясь раскрыть тайну, специалисты исследуют диету, привычки и медицинские особенности долгожителей, в том числе и группу крови. Тем более, что между ней и смертельно опасными заболеваниями, которым может быть подвержен человек, ученые заметили явную связь.
Расслоение нашего общества, особенно имущественное, все более разрастающаяся пропасть между бедными и богатыми, «золотая молодежь», попадающая на крутые должности, о которых другим можно только мечтать, даже если ты семи пядей во лбу, царящая несправедливость – все это видно невооруженным взглядом и не может не волновать. Но почему-то громко и внятно об этом говорят "вражеские голоса", западные СМИ (откуда мы и взяли эту публикацию с перечнем громких имен)...
В Петербурге найден убитым Александр Каганский — ученый с мировым именем. Биолог изучал воздействие внешних факторов на активность генов, работал над лекарством от онкологических болезней и состоял в исследовательских группах, выясняющих особенности вируса, вызывающего COVID-19.
В ноябре 2020 года в рамках реализации проекта «Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов (предметных областей) в общеобразовательных организациях в условиях развития современной цифровой образовательной среды» по заказу Министерства просвещения Российской Федерации ООО «Верконт Сервис» провело мониторинг эффективности внедрения и тиражирования технологии создания видеоуроков.
Если коротко сказать о блогах в Instagram и TikTok военного пенсионера из Кургана Александра Константиновича, то звучать будет так: от его роликов просто невозможно оторваться – никак. С хорошим юмором, захватывающим монтажом, про актуальное или просто веселое – каждый день размещенные мужчиной видео набирают огромное число просмотров.
Актриса театра и кино Ольга Прокофьева рассказала о финансовых сложностях из-за пандемии. В ходе YouTube-шоу «Лучше — правду» звезда «Моей прекрасной няни» призналась, что сейчас живет за счет «московской» пенсии с надбавками в размере 20 тысяч рублей.
Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря, а этот день станет самым коротким в году из-за зимнего солнцестояния, рассказали в Московском планетарии, отметив, что далее продолжительность светового дня начнет увеличиваться.
Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин рассказал о звонке продюсера с жалобой на жизнь. Жорин написал в соцсети сообщение, где говорится о звонке Алибасова, который задал вопрос, как лучше уйти из жизни, так как он «устал жить».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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