Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2020

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В этом году самыми популярными предметами на Едином госэкзамене (ЕГЭ) стали профильная математика и обществознание. Об этом сообщает Рособрнадзор.
Напомним, ранее было утверждено расписание ЕГЭ-2020, подкорректированное из-за ситуации с коронавирусом. Пробные экзамены — без школьников, для тестирования мер безопасности по коронавирусу, состоятся 29 и 30 июня.
Первые экзамены пройдут 3 июля. Это география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Русский язык будут сдавать 6 и 7 июля. Математика профильного уровня назначена на 10 июля. Базовую математику в этом году отменили.
Историю и физику будут сдавать 13 июля, обществознание и химию — 16 июля.
Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением «Говорения») и биологию назначили 20 июля. «Говорение» — 22 и 23 июля.
В качестве резервных дат установлены 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа. Начало всех ЕГЭ — 10 часов утра.
Лишь в 49 лет Татьяне Пельтцер удалось обрести известность. Спустя ещё пятнадцать лет актриса сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза, создав на экранах образ заботливой и любящей бабушки. Однако самой артистке судьба даже не подарила счастья стать мамой…
Хорошие новости пришли из Австралии. Удалось выяснить, что после серьезнейших лесных пожаров, бушевавших на зеленом континенте с конца 2019 года, выжили дымчатые мыши. Ученые опасались, что эти грызуны полностью исчезли в дикой природе.
В хозяйстве всё пригодится – для многих актуальное выражение. Но есть и специальные вещи, предназначенные как раз для успешного хозяйствования в принципе. К примеру, товары для кухни. Посуду можно выбрать для дома в нескольких вариантах: для будничного пользования членов семьи, для приема гостей, купить на всякий случай «дежурный» сервиз, если вдруг соберется большая компания и т.д.
Когда у человека появляются внуки, это огромная ответственность, но еще и просто большая радость. И хочется просто ликовать от счастья и подарить маленькому человечку буквально весь мир. Но с миром в подарок, проблематично, конечно, а вот вполне себе реальные и нужные презенты – это, как говорится, в десятку попадете. Среди актуальных подарков для малыша-внука или внучки можно назвать стульчик для кормления. К примеру, вот такой модели – Peg-Perego Siesta. Удобный во всех отношениях этот стул может сопровождать ребенка примерно до трех лет, причем он будет служить своему маленькому хозяину в разных ипостасях: как кресло-шезлонг, как место для кормления и как полноправный стул, за которым можно сидеть ребенку за общим столом рядом с взрослыми.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск жительницы Нижнего Тагила Екатерины Головко и обязал МВД выплатить ей 100 тыс. рублей в счет моральной компенсации за смерть брата после пыток в отделе полиции.
Специалисты в сфере международных отношений обоснованно считают наличие ядерных арсеналов у ведущих мировых держав фактором сдерживания глобальной войны. Невероятная разрушительная сила и заражение местности делает применение этого оружия даже в небольших масштабах неприемлемым. Однако в XXI веке появляются технологии, способные нарушить сложившийся паритет.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.