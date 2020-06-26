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Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2020
По инф. rosbalt.ru   
26 Июня 2020 г.
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В этом году самыми популярными предметами на Едином госэкзамене (ЕГЭ) стали профильная математика и обществознание. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2020

Напомним, ранее было утверждено расписание ЕГЭ-2020, подкорректированное из-за ситуации с коронавирусом. Пробные экзамены — без школьников, для тестирования мер безопасности по коронавирусу, состоятся 29 и 30 июня.

Первые экзамены пройдут 3 июля. Это география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Русский язык будут сдавать 6 и 7 июля. Математика профильного уровня назначена на 10 июля. Базовую математику в этом году отменили.

Историю и физику будут сдавать 13 июля, обществознание и химию — 16 июля.

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением «Говорения») и биологию назначили 20 июля. «Говорение» — 22 и 23 июля.

В качестве резервных дат установлены 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа. Начало всех ЕГЭ — 10 часов утра.

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По инф. rosbalt.ru

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