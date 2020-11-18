Названы самые популярные фразы из советского кино

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Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино. Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
Вот как выглядит первая десятка.
Самые узнаваемые цитаты из советских кинофильмов:
«И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат». («Иван Васильевич меняет профессию») — 88% узнаваемости.
«Царь, очень приятно, здравствуйте, царь… («Иван Васильевич меняет профессию») — 86% узнаваемости.
«Не виноватая я, он сам пришёл! («Бриллиантовая рука») — 85% узнаваемости.
«Я требую продолжения банкета! («Иван Васильевич меняет профессию») — 81% узнаваемости.
«Штирлиц, а вас я попрошу остаться». («17 мгновений весны») — 80% узнаваемости.
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Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино. Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
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