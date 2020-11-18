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Названы самые популярные фразы из советского кино
По инф. Российской газеты   
18 Ноября 2020 г.
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Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино.  Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).

Названы самые популярные фразы из советского кино

Вот как выглядит первая десятка.

Самые узнаваемые цитаты из советских кинофильмов:

  • «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат». («Иван Васильевич меняет профессию») — 88% узнаваемости.
  • «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь… («Иван Васильевич меняет профессию») — 86% узнаваемости.
  • «Не виноватая я, он сам пришёл! («Бриллиантовая рука») — 85% узнаваемости.
  • «Я требую продолжения банкета! («Иван Васильевич меняет профессию») — 81% узнаваемости.
  • «Штирлиц, а вас я попрошу остаться». («17 мгновений весны») — 80% узнаваемости.
  • «Пасть порву, моргалы выколю…» («Джентльмены удачи») — 79% узнаваемости.
  • «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет профессию») — 78% узнаваемости.
  • «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика») — 77% узнаваемости.
  • «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» («Ирония судьбы, или С лёгким паром!») — 76% узнаваемости.
  • «Семен Семеныч…» («Бриллиантовая рука») — 75% узнаваемости.

Кстати

В опросе участвовали 1089 человек разных профессий и возрастов. Он проводился в социальных сетях киноканала «Мосфильм. Золотая коллекция» и на сайте www.Filmpro.ru.

Между тем

При этом, что удивительно в рейтинг не попали и такие популярные кино-фразы:

  • «Гюльчитай, открой личико!» (из «Белого солнца пустыни»),
  • «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?» (из «Обыкновенного чуда»),
  • «Тебя посодют, а ты не воруй» (из «Берегись автомобиля»),
  • «Муля, не нервируй меня» (из «Подкидыша»),
  • «Вам мат, отдавайте пиджак» и «Лошадью ходи, лошадью» (обе тоже из «Джентльменов удачи»),
  • «Ларису Ивановну хочу!» (из «Мимино»),
  • «Не учите меня жить, лучше помогите материально» (из «Москва слезам не верит»),
  • «Ходишь-ходишь в школу, а потом бац — вторая смена!» и «Ты думаешь, я пить хочу? Нет. Я впрок!» (из «Большой перемены»),
  • «Главное, чтобы костюмчик сидел» (из «Чародеев»)

Впрочем, в СССР снималось много замечательных фильмов, которые приятно вспоминать, а иногда и — добродушно улыбаться.

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