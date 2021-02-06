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Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году

По инф. Российской газеты   
06 Февраля 2021 г.
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По итогам прошлого года средняя зарплата учителей московских школ составила 117,9 тысячи рублей. Она складывается не только из оклада, но и из различных стимулирующих выплат.

Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы, в числе таких выплат — доплата за классное руководство, которую получают более 39 тысяч столичных учителей, доплата за активную работу в проекте «Московская электронная школа», ее получают порядка 56 тысяч городских педагогов. Также дополнительные выплаты положены и за результативность работы по итогам учебного года.

Кстати по теме:

  • В 2021 году году планируется выработать нормативы оплаты труда учителей. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк. "Мы пытаемся сейчас определить базовый уровень, ниже которого зарплата педагога просто не может быть. Поэтому нужно четко определить, что такое стимулирующая выплата для учителя. Мы хотим до конца года эту систему выработать, вынести ее на обсуждение правительства. Я думаю, на следующий год уже появятся нормативы", - отметил замминистра.
  • Ранее базовый оклад компенсировался стимулирующими выплатами в районе 5 тыс. рублей, но с сентября выплаты сократили на 50%, а позднее и полностью. Также убрали доплату за консультации и федеральную выплату за классное руководство, жалуются учителя.
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