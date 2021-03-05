Найдено утерянное стихотворение Набокова о влюбленном Супермене

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
В США найдено утерянное стихотворение писателя Владимира Набокова под названием «The Man of To-Morrow’s Lament» («Сетование Человека Будущего») о влюбленном Супермене.
Ранее не публиковавшаяся работа была найдена литературоведом, переводчиком и автором книги «Прочтение Набокова» Андреем Бабиковым в одной из папок в Библиотеке редких книг Йельского университета спустя почти 80 лет со дня создания произведения.
Набоков написал это стихотворение летом 1942 года — всего через несколько лет после того, как прибыл в Соединенные Штаты из оккупированной Франции. Тогда он переживал большие трудности, пытаясь овладеть непривычным для него языком и построить карьеру в стране, где его никто не знал.
Автор романа «Лолита», опубликованного спустя 13 лет, отнес рукопись редактору журнала New Yorker Чарльзу Пирсу, однако тот ее отверг, предположив, что читатели «вряд ли поймут» смысл стихотворения.
Владимир Набоков от лица Супермена рассказывает о своих чувствах, к подруге Лоис Лэйн. Однако из-за своих сверхспособностей не может в полной мере проявить их, чтобы не навредить любимой.
Сейчас произведение впервые опубликовали на сайте и в бумажной версии литературного журнала Times Literary Supplement, однако ознакомиться с ним можно только по платной подписке. Ожидается, что на русском языке расширенный материал, подготовленный Бабиковым, будет представлен в альманахе Connaisseur будущим летом.
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