Навальный предложил увеличить пенсии ветеранов до 200 тысяч рублей

Оппозиционный политик Алексей Навальный направил парламентским партиям и президенту РФ Владимиру Путину разработанный им законопроект, в котором предложил выплачивать всем ветеранам Великой Отечественной войны пенсию в размере 200 тысяч рублей.

Алексей Навальный считает, что размер пенсии солдат-победителей не должен быть меньше, чем у бывших бойцов побежденных стран и стран-союзниц.

По сведениям политика, в России средняя пенсия ветеранов находится в районе 35-43 тысяч рублей в месяц, в то время как в США — 188-431 тысяч, во Франции — 99 тысяч, Великобритании — 139-626 тысяч, а в Германии — 111-626 тысяч.

«Это и называется уважать ветеранов. Обеспечить им достойную жизнь, а не использовать в массовке во время парада, где они стоят рядом с путинскими министрами, каждый из которых миллиардер», — поясняет оппозиционер, обращая внимание на то, что, по его мнению, президент чрезмерно часто упоминает ветеранов в популистских целях, а «образ победы и ветераны» используются Путиным и «Единой Россией» в политических целях. «Какое отношение вся "Единая Россия" имеет к нашей победе 75 лет назад? Да они даже этот Бессмертный полк украли», — жалуется Навальный.

В своем Twitter оппозиционер также обратил отдельное внимание на то, что обратился с вопросом по этому законопроекту к Маргарите Симоньян и телеканалу RT, снявшему агитационный ролик о поправках в Конституцию, в котором был задействован ветеран войны. Обратился напрямую к @M_Simonyan и её коллективу.

Отметим, что сам Алексей Навальный находится сейчас в центре скандала из-за своего высказывания о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Всех участников ролика, в том числе, и ветерана Артеменко оппозиционер назвал «продажными холуями». После этого Следственный комитет возбудил в отношении политика уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ)

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По инф. sobesednik.ru

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