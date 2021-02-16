Находчивость или дурость? Фермер огородил свой участок... надгробиями

Фермер из Хакасии "позаимствовал" на кладбище 14 памятников, чтобы обозначить границы своих владений.

Инцидент произошел в Ширинском районе республики. Первые сообщения об использовании надгробий в качестве изгороди появились в местных СМИ. Прокуратура провела проверку - факт подтвердился, сообщили в прокуратуре республики Хакасия.

На основании материалов, собранных сотрудниками надзорного ведомства, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 244 "Уничтожение надмогильных сооружений".

Кроме того, в отношении собственника земельного участка возбуждено административное дело - по факту умышленной порчи предметов религиозного почитания. А главе Ширинского сельсовета вынесено предписание об устранении нарушений.

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По сути дела, что такое надгробие? Металлическое сооружение, которое обозначает место захоронения. Люди практичного склада относятся к ним всего лишь как к ненужному металлу или камню, и используют для вполне земных целей - дорогу вымостить или участок огородить. Но есть и другой тип людей, для которых такое вот отношение к захоронениям - кощунственно. Где тут правда? Наверное, где-то посередине...





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