На Украине вандалы снесли голову с плеч Тарасу Шевченко

В Ивано-Франковской области Украины вандалы осквернили памятник великому национальному поэту Тарасу Шевченко.

«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – возмущенно сообщил в Фейсбуке мэр Ивано-Франковска.

Полиция сумела найти злоумышленников, действия которых были квалифицированы как хулиганство. Теперь вандалам грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Отметим, что война с памятниками на Украине идет уже давно. Сначала демонстративно сбрасывали памятники Ленину и видным деятелям советского периода. А затем это стало «доброй традицией». Как видим, даже Шевченко не застрахован от подобного. Кстати сказать, это далеко не первое осквернение памятника Шевченко на Украине.

Кстати

9 марта отмечается 207-летие со дня рождения Тараса Шевченко.

В нынешней школьной программе он значится как самый выдающийся поэт.

В своих произведениях Шевченко воспевал украинцев, их характер, труд и душевные переживания. Выступал в оппозиции, если можно так выразиться, к руководству Российской империи, в которую тогда входила большая часть Украины.

Всю взрослую жизнь, 27 из 47 лет, он пробыл на территории современной России. Проходил военную службу в Оренбургском крае. Учился и творил в Петербурге - столице империи, где тогда жила культурная интеллигенция.

В быту говорил по-русски. Об этом свидетельствуют его дневники, письма друзьям и произведения в прозе.

Тарас Шевченко был почитаем и во времена СССР и, естественно, после получения Украиной независимости.

И его творчество каждый трактует его так, как считает нужным. Например, сегодня в соцсетях лидеры мнений использовали его цитаты в поддержку собственных, причем совершенно различных, политических взглядов.

Другие новости из жизни Украины - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. lgz.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...