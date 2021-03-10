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На Украине вандалы снесли голову с плеч Тарасу Шевченко
По инф. Литературной газеты   
10 Марта 2021 г.
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В Ивано-Франковской области Украины вандалы осквернили памятник великому национальному поэту Тарасу Шевченко.

Тарасу Шевченко отрезали голову

«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – возмущенно сообщил в Фейсбуке мэр Ивано-Франковска.

Полиция сумела найти злоумышленников, действия которых были квалифицированы как хулиганство. Теперь вандалам грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Отметим, что война с памятниками на Украине идет уже давно. Сначала демонстративно сбрасывали памятники Ленину и видным деятелям советского периода. А затем это стало «доброй традицией». Как видим, даже Шевченко не застрахован от подобного. Кстати сказать, это далеко не первое осквернение памятника Шевченко на Украине.

Кстати

9 марта отмечается 207-летие со дня рождения Тараса Шевченко.

В нынешней школьной программе он значится как самый выдающийся поэт.

В своих произведениях Шевченко воспевал украинцев, их характер, труд и душевные переживания. Выступал в оппозиции, если можно так выразиться, к руководству Российской империи, в которую тогда входила большая часть Украины.

Всю взрослую жизнь, 27 из 47 лет, он пробыл на территории современной России. Проходил военную службу в Оренбургском крае. Учился и творил в Петербурге - столице империи, где тогда жила культурная интеллигенция.

В быту говорил по-русски. Об этом свидетельствуют его дневники, письма друзьям и произведения в прозе.

Тарас Шевченко был почитаем и во времена СССР и, естественно, после получения Украиной независимости.

И его творчество каждый трактует его так, как считает нужным. Например, сегодня в соцсетях лидеры мнений использовали его цитаты в поддержку собственных, причем совершенно различных, политических взглядов.

По инф. lgz.ru

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