На Сахалине открывают летние лагеря – по принципу обсерваторов

Сахалинская область стала первым российским регионом, открывшим в этом году сезон отдыха в летних лагерях для детей.

Загородные лагеря обустроены по типу обсерваторов, то есть гости к отдыхающим детям приехать туда не смогут, а родители смогут посетить их только через три недели.

Чтобы избежать распространения коронавируса, во всех учреждениях действуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры. Так, количество детей в отряде не должно превышать 15, на развлекательных мероприятиях в закрытых помещениях могут находиться не более 50 человек. Все желающие отдохнуть в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку.

Как рассказал член Совета Федерации Юрий Архаров, представляющий в палате Сахалинскую область, лето в регионе будут работать около 300 лагерей различного типа: стационарные, дневные, палаточные и лагеря труда и отдыха. В общей сложности отдохнуть в них смогут более 50 тысяч детей.

«Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности детей, соблюдении новых санитарных правил. Думаю, что это никак не отразится на качестве самого отдыха», — полагает сенатор.

По распоряжению Министерства просвещения, официально детские лагеря в России смогут открыться с 1 июля. Однако у регионов есть право сдвигать сроки исходя из эпидемиологической обстановки.

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По инф. Парламентской газеты

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