ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Сахалине открывают летние лагеря – по принципу обсерваторов
По инф. Парламентской газеты   
11 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сахалинская область стала первым российским регионом, открывшим в этом году сезон отдыха в летних лагерях для детей.

Загородные лагеря обустроены по типу обсерваторов, то есть гости к отдыхающим детям приехать туда не смогут, а родители смогут посетить их только через три недели.

Чтобы избежать распространения коронавируса, во всех учреждениях действуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры. Так, количество детей в отряде не должно превышать 15, на развлекательных мероприятиях в закрытых помещениях могут находиться не более 50 человек. Все желающие отдохнуть в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку.

Как рассказал член Совета Федерации Юрий Архаров, представляющий в палате Сахалинскую область, лето в регионе будут работать около 300 лагерей различного типа: стационарные, дневные, палаточные и лагеря труда и отдыха. В общей сложности отдохнуть в них смогут более 50 тысяч детей.

«Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности детей, соблюдении новых санитарных правил. Думаю, что это никак не отразится на качестве самого отдыха», — полагает сенатор.

По распоряжению Министерства просвещения, официально детские лагеря в России смогут открыться с 1 июля. Однако у регионов есть право сдвигать сроки исходя из эпидемиологической обстановки.

Читаем по теме:

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 